İnfazcı askere kahraman muamelesi

El Halil kentinde güvenlik güçlerine bıçaklı saldırı düzenlerken ağır yaralı ele geçirilen Filistinliyi başından vurarak infaz eden İsrail askeri Elor Azariya bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

İSRAİL KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

Mart 2016'da meydana gelen saldırıdan sonra İsrail kamuoyunu ikiye bölen davanın bugünkü duruşması da olaylı geçti.

20 yaşındaki İsralli çavuşu destekleyen fanatikler, askeri mahkeme önünde pankart açtı ve polisle çatıştı. Görevlilerin açılan pankartı indirmesine izin vermemeye çalışan Azaria'nın destekçilerinden bazıları polis tarafından gözaltına alındı. Polisin indirdiği pankartta 'Ulus seninle' yazısı vardı.

Mahkeme salonundan geçilen fotoğraflarda ise, İsrailli asker sevgilisiyle öpüşüyor ve annesiyle sarılıyor.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETMİŞTİ

Çavuş Azaria ağır yaralı halde yerde yatarken kolunu kaldıran Abdülfettah el Şerif'e yakın mesafeden ateş etmiş, çekilen video görüntüsünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrailli asker, daha önce mahkemede verdiği ifadede kendini savunmak için ateş açtığını söylemişti. Çavuşun El Şerif’i infaz ettiğini savunan savcılığın asker için istediği ceza 20 yıl hapis.

YARALIYA ATEŞ EDEN ASKER 'SUÇSUZMUŞ'

Dava daha önce de İsrail'i ikiye bölmüştü. İsrailli insan hakları örgütleri ve Filistinliler, Azaria’nın hapse atılmasını istiyor. İsrail toplumunun yarısı ise, genç askerin suçsuz olduğunu savunuyor.