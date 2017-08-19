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'İneklere saygı duymuyorsunuz' katliamlarında korkunç artış!

Hindistan’da ineklere saygı duymadıkları ve inek eti yedikleri gerekçesi ile Müslümanlar katlediliyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 23:15
'İneklere saygı duymuyorsunuz' katliamlarında korkunç artış!

Farans24 haber kanalındaki habere göre ırkçı milliyetçilerin Müslümanlara yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Hindistan'ın bazı bölgelerinde örgütlenen ve güvenlik güçlerinin göz yumduğu milis güçler, kendi bölgelerinde barikatlar kurarak oradan geçen inek veya eti yüklü kamyonları durdurarak şoförlerini öldürüyor.Habere göre geçtiğimiz hafta inek taşıdığı tespit edilen 8 Müslüman, kamyondan indirilerek olduğu yerde öldürüldü. İnekleri koruma milis komutanı Feici Kont “Bölgemizde bir kontrol noktası kurduk. Oradan geçen inek taşıyan kamyonları durduruyoruz. Bu kutsalımıza el uzatanlara gerekli cezayı veriyoruz. Bu ceza ölüme kadar gidiyor. Hiçbir ineğin ölmesine izin vermeyeceğiz” dedi.Habere göre son bir aydır devam eden bu şiddet olayları gün geçtikçe artıyor ve her seferinde Müslümanlara saldırı haberleri geliyor.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 23:15
  1. hindistan
  2. inek
  3. müslümanlar
  4. Müslümanlara yönelik saldırılar
  • NetNet43 dk önce
    Sadece Müslümanlarmı inek eti yiyor.pis müşrikler.inek bahane ediliyor.bunları biran önce durdurmak lazım.miyanmardada budist müşrikler müslümanları şehit ediyor.artık uyanalım.gerekli tedbirler alınsın.yoksa bunların duracağı yok.
  • ahmetahmet46 dk önce
    Biz de kanal 7 de bol bol hint saçması film izleyelim.müslümanlar orada sebebsiz katledilirken
  • Orhan komurOrhan komur1 sa önce
    Allah icin savasa deyip, marasta ,sivasta corumda katlettiklerinizi unuttunuz mu, daha gecen gun sivas katliamina yangin kundakcilari da uc bes slogan atan mahfur diye yutturuyosun, ama uluslararasi araena da hrp magdur muslamani oynuyorsunuz, tiyatrocular toplulugu
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.En'am 108
  • EsEs1 sa önce
    Dingilller hele.gelin bi buraya
  • Ertugrul TekinErtugrul Tekin1 sa önce
    Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu 20 kişi ölürken, 150 kişi de yaralandı.
  • GökceGökce1 sa önce
    ALLAH belanızı verir inşAllah
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