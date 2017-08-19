'İneklere saygı duymuyorsunuz' katliamlarında korkunç artış!

Farans24 haber kanalındaki habere göre ırkçı milliyetçilerin Müslümanlara yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Hindistan'ın bazı bölgelerinde örgütlenen ve güvenlik güçlerinin göz yumduğu milis güçler, kendi bölgelerinde barikatlar kurarak oradan geçen inek veya eti yüklü kamyonları durdurarak şoförlerini öldürüyor.Habere göre geçtiğimiz hafta inek taşıdığı tespit edilen 8 Müslüman, kamyondan indirilerek olduğu yerde öldürüldü. İnekleri koruma milis komutanı Feici Kont “Bölgemizde bir kontrol noktası kurduk. Oradan geçen inek taşıyan kamyonları durduruyoruz. Bu kutsalımıza el uzatanlara gerekli cezayı veriyoruz. Bu ceza ölüme kadar gidiyor. Hiçbir ineğin ölmesine izin vermeyeceğiz” dedi.Habere göre son bir aydır devam eden bu şiddet olayları gün geçtikçe artıyor ve her seferinde Müslümanlara saldırı haberleri geliyor.

Kaynak: Timetürk