İndirim yürürlüğe girdi!
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Böylece indirim yürürlüğe girmiş oldu.03 Şubat 2018 Cumartesi 10:52
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.
Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.
Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21 liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsler için 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80 kuruşa inecek.
YORUM YAZ