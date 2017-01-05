İncirlik'ten PKK'ya yardım!

YENİAKİT.COM.TR - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye’nin El Bab kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyona müttefiklerin destek vermemesinin Türk kamuoyunda samimiyetlerinin sorgulanmasına neden olduğunu açıklamıştı.
Fikri Işık ayrıca kamuoyunun ''İncirlik üssü'nü sorguladığını'' duyurmuş, açıklama ABD'de şok etkisi oluşturmuştu.
Türkiye'nin İncirlik restinden sonra İncirlik üssündeki uçuş trafiği iki katına çıktı, fakat İncirlik'ten kalkan ABD uçaklarının yönü El Bab değil, Suriye Demokratik Güçleri maskesi altında Rakka'ya operasyon yapan PKK'ya yardım oldu.
Akit haber'in ulaştığı bilgilere göre; Sadece bugün 21 ABD uçağı İncirlik üssünden kalktı. Uçakların PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği toprakları genişletmek için havalanması ''Türkiye incirliği ne zaman kapatacak?'' sorularını birkez daha gündeme getirdi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr