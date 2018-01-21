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İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman amaçlı kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait bir savaş uçağı, İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 15:08
İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:08
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