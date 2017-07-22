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İncirlikten kalkan uçaklar işgale yardımcı oldu

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde büyük rol oynayan İncirlik Üssü milli çıkarlarımızı tehdit etmeye devam ediyor. İncirlikten kalkan ABD uçakları Türkiye sınırında Terör örgütü PKK/PYD'nin yerleşmesini sağladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:47
İncirlikten kalkan uçaklar işgale yardımcı oldu

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye’de devlet içinde devlet yapılanması olarak kayıtlara geçen “FETÖ/PDY”nin kalkıştığı darbe teşebbüsü akıllara yine İncirlik’i getirdi.

15 Temmuz kanlı askeri darbe girişiminde; yakıt, ikmal ve jet desteği için sicili zaten bozuk olan Amerikan üssü İncirlik devreye sokuldu.

İÇİMİZDEKİ TEHLİKE: İNCİRLİK 

İncirlikten kalkan uçaklar, Suriye'de sözde ''Kürt koridoru'' Rojava'yı kurma hayalinde olan terör örgütü PKK/PYD'ye yardım etti. 

Deaş bahanesi ile Suriye'nin kuzeyinde ilkerleyen terör örgütüne ABD uçakları alan açtı. 

Menbiç, Ayn Al Arab ve birçok işgalde DEAŞ bahanesi kullanılarak, İncirlikten kalkan uçaklar kentleri bombaladı, kentlere giriş yapan teröristler bölgedeki nüfus yapısını değiştirdi. 

Araplar ve Türkmenler bölgeden sürgün edildi. Tapu ve siccil kayıtları yakıldı. 

Öte yandan ABD PKK'nın işgal ettiği bölgelere askeri üsler kurarak İncirlik'i yakın zaman'da terk edeceği izlenimi vermeye başladı.  

İşte İncirlikten kalkan uçaklarla Terör örgütünün işgali; 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:47
  1. PKK
  2. ROJAVA
  3. SURİYE
  4. DEAŞ
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