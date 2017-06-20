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İncirlik’te olağanüstü F-16 trafiği

İncirlik Üssü’nde 1 saat içerisinde 6 adet F-16 ile 4 adet tanker uçağı ve 1 adet İHA inerken, 4 adet F-16 ise havalandı.

20 Haziran 2017 Salı 14:38
İncirlik’te olağanüstü F-16 trafiği

Adana’da ABD-Türk Ortak Savunma Tesisi İncirlik Üssü’nde Türk Hava Kuvvetleri’ne ve ABD’ye ait F-16’lar ve tanker uçaklarının hava trafiği dikkat çekti.

Almanya'nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü'ne farklı ülkelere ait savaş uçakları peş peşe iniş ve kalkış yaparken, bu uçaklara havada yakıt ikmali yapan tanker uçakları da peşlerinden havalandı.

İncirlik Hava Üssü’nde 1 saat içerisinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 uçağı ve 2 adet tanker uçağı peş peşe iniş yaparken, ABD bayraklı 2 tanker uçağı, 1 İnsansız Hava Aracı’nın da (İHA) üsse iniş yaptığı görüldü. 4 adet F-16 uçağı ise bombaları yüklü olarak üstten kalkış yaptı.

İncirlik Üssü’ne inen uçakların hangara çekildiği görülürken üst çevresinde normal araç ve iş makinelerinin hareketliliği gözlendi. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 14:38
  1. incirlik
  2. f16
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