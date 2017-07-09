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İncirlik'te hareketlilik! Almanlar defoluyor, sıra ABD'de

Alman Der Spiegel dergisinin ‘Alman güçleri İncirlik’ten çekilmeye başladı’ dediği İncirlik Hava Üssü’nde Amerikan uçaklarının hareketliliği yaşandı.

09 Temmuz 2017 Pazar 17:12
İncirlik'te hareketlilik! Almanlar defoluyor, sıra ABD'de

Alman parlamenterlerin ziyaretine izin verilmeyen Adana'daki İncirlik Üssü'nden, uçakların ayrılması çalışmalarına start verildi.

ALMAN BASINI DUYURDU

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel Dergisi de, Alman ordusuna ait unsurların Adana'daki üsten ayrılmakta olduğuna ilişkin haber yayınladı.

HAVA ÜSSÜ ÜRDÜN'E KAYDIRILACAK

DEAŞ'a karşı operasyonlar için kurulan koalisyonda yer alan ve 2015'de İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçak ve askerlerinin Ürdün'e kaydırılacağı açıklandıktan sonra, Alman askerleri geçen ay hazırlıklara başladı.

NAKLİYE UÇAKLARIYLA TAŞINMA BAŞLADI

Bu ay başından itibaren 2 ay içinde intikalin tamamlanması programlandı ve verilen bilgilere göre nakliye uçakları ile taşınma işlemi başladı.

Tornado savaş uçaklarının ise daha uzun bir süre İncirlik ya da Almanya'da kalarak DEAŞ operasyonlarına devam edeceği, Ürdün'deki havaalanda hazırlık tamamlanınca bu ülkeye gideceği belirtildi.

ALMANYA 2 YILDIR İNCİRLİK'TE

Almanya Federal Meclisi'nden çıkan tezkerenin ardından 10 Aralık 2015'te Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel Üssü'nden yola çıkan Tornado keşif uçakları, Adana'daki İncirlik Üssü'ne geldi.

VEKİLLERE İZİN VERİLMEDİ

Türk- ABD Ortak Savunma Tesisi olan İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçakları, DEAŞ'a karşı mücadelede keşif uçuşları yaptı.

Tornado tipi uçaklar ve Airbus A400M tipi nakliye uçağı ile 260 asker için Almanya, daha önce İncirlik'te uçak pisti, askerler için de karargah kurulmasını, parlamenterlerinin de üssü ziyaretini talep etti. Ancak Türkiye, Ermeni tasarısı ve PKK'ya karşı yeterli mücadele yapmaması gerekçesiyle bu teklife sıcak bakmadı.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 17:12
  1. Almanya
  2. İncirlik Üssü
  3. Der Spiegel
  4. Alman uçak ve askerleri
  5. DEAŞ
  • Ibrahim akIbrahim ak16 dk önce
    abdden kurtulmak o kadar kolay değil
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