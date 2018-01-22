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İncirlik'te hareketli dakikalar

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 2 gününde Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun olarak kullandığı Adana'daki İncirlik Üssü'nde bugün kargo uçakları operasyon bölgesine askeri malzeme taşıdı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:02
İncirlik'te hareketli dakikalar

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 2 gününde Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun olarak kullandığı Adana'daki İncirlik Üssü'nde bugün kargo uçakları operasyon bölgesine askeri malzeme taşıdı.

HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Hangarlar bölgesinde Türk askerlerinin yoğun hareketliliği dikkat çekerken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının beklediği gözlendi. Türk kargo ve tanker uçaklarının da havalandığı bölgede, ABD'ye ait kargo ve tanker uçakları da kalkış ve iniş yaptı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:02
  1. incirlik
  2. Incirlik Ussu Son Durum
  • Omercill Omercill 13 dk önce
    Amerika ne taşıyormuş
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