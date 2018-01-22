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İncirlik'te dikkat çeken detay

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bombardımana katılan uçakların havalandığı İncirlik, güne sessiz başladı. Herhangi bir uçak hareketliliği olmayan üste F-16 uçaklarının bulunduğu hangara dev Türk bayrağı asıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:32
İncirlik'te dikkat çeken detay

Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü, güne sessiz başladı. Sabah saatlerinde üste herhangi bir hava trafiği yaşanmazken, askeri araçların üssü çevreleyen tel örgülerin güzergahında devriye gezmesi gözlemlendi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İncirlik’ten kalkıp bombardımana katılacak uçakların ne zaman hareket edeceği belli değil. Ayrıca 2 F-16'nın hangardan çıktığı ve kalkış için kontrollerinin yapıldığı görüldü.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:32
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