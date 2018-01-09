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İncirlik'te çocuk ticareti! Bakkaldan alır gibi...

ABD’li askerlerin Türk ailelerin çocuklarını satın alıp götürdüğü, isimlerini ve dinlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 03:30
İncirlik'te çocuk ticareti! Bakkaldan alır gibi...

Adana'da iki kardeşin küçük yaşta iken İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li askerlere para karşılığı satıldıkları ortaya çıkarken, İncirlik'te yaşayan vatandaşlar çarpıcı açıklamalarda bulundu: "ABD'li askerler para karşılığı çok sayıda çocuk satın alıp, ülkelerine götürdü. Benim kızımı da istediler, vermedim."

'BAKKALDAN ALIR GİBİ'

1953'te kurulan İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlerin Türk ailelerinin çocuklarını satın alıp ABD'ye götürdüğü, çocukların adı ve dininin değiştirildiği ortaya çıktı. ABD'li askerlere satılan Hatice-Seçil Berberoğlu adlı kardeşlerin dramını, basından öğrenen İncirlik halkı çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yıldır İncirlik'te yaşadığını söyleyen Mahmut Açar, "ABD'li askerlerin Türk çocuklarını satın almaları doğrudur. ABD'lilere evlatlık veren çok aile var. Bir tanıdığım hem kızını, hem de oğlunu ABD'lilere verdi. Bir süre önce de öldü. Sanki bakkalda alış veriş yapar gibi çocukları para karşılığında ailelerden istiyorlardı" diye konuştu.

'BENDEN KIZIMI İSTEDİLER'

İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li bir kadının evine gelip, o zaman 1.5 yaşında olan kızını eşinden para karşılığı istediğini de anlatan Mahmut Açar, "Eşim bana kızımı satın almaya geldiklerini söyledi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Bir insan yavrusunu nasıl satar? Dünyayı verseler çocuğun satılır mı? Çocuğunu satan insanın deli olması lazım" şeklinde konuştu.

'AİLELERİ ARAŞTIRIYORLARDI'

Uzun yıllar İncirlik Üssü'nün girişinde taksicilik yaptığını söyleyen 65 yaşındaki Ali Aslan da, ABD'li askerlerin Türk ailelerden çocuk satın almalarını çok duyduğunu ifade ederek, "Özellikle yoksul aileleri seçip çocuklarını satın alıyorlardı. İncirlik Üssü'nde çalışan Türkler ya da İncirlik'i iyi bilen ABD'li kadın mahallede kimin maddi durumunun iyi olmadığını araştırıyor ona göre ailelerin yanlarına gidip çocukları alıyorlarmış" dedi.

'ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞENLER VAR'

İsminin yayınlanmasını istemeyen bir vatandaş da, "1980-90'lı yıllarda ABD'li askerler buradan çok Türk çocuğunu ABD'ye götürdü. Hatta o dönem üniversiteli bir kız sevgilisinden hamile kalmıştı. Çocuğunu aldırmaya geç kaldığı için doğurduktan sonra ABD'li askerlere sattı. Bazı ailelerin çocuklarıyla görüştüğünü biliyorum. Ama şu dönemde böyle bir olay yok" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 03:30
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