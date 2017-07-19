İncirlik'te çarpıcı ayrıntı: ABD 15 Temmuz'dan aylar önce hepsini tahliye etti!

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR - 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğuna dair bir çok kanıta ulaşıldı. İncirlik'ten kalkan ikmal uçaklarının darbeci uçaklara yakıt ikmali sağlaması, yine İncirlik'te FETÖ'cü hainlerle 12 toplantı yapılarak görüşme yapılmasının ortaya çıkması, ABD Büyükelçiliği'nin FETÖ'cü Adil Öksüz'ü darbe girişiminden 6 gün sonra araması gibi kanıtların ardından dikkatlerden kaçan İncirlik'teki bir hareketlilik de teröristbaşı Fetullah Gülen'i vermeyen ABD'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğunu kuvvetle doğruluyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanal A'daki Büyük Komplolar programında Kanal A Yayın Koordinatörü Fahreddin Damga ve Araştırmacı Yazar Said Alpsoy'un da gündeme getirdiği ve o günlerde dikkatlerden kaçan İncirlik'teki ABD'li askerlerin ailelerinin 2016 Nisan ayının başlarında mecburi emir ile tahliye edildiği ortaya çıktı.

DARBEDEN 3-4 AY ÖNCE İNCİRLİK'TEN TAHLİYE

15 Temmuz darbe girişiminden sadece 3-4 ay önce ABD, İncirlik Üssü'nde bulunan asker ailelerinin tamamının tahliyesi mevburi olarak gerçekleştirdi. Yoğun bir hareketlilik olduğu gözlenen İncirlik'te 1000'in üzerinde sivil ABD'ye gönderildi. O günlerde kimsenin pek bir anlam veremediği bu durumu izah etmekte zorlanan ABD'li yetkililer, önce terör örgütü DAEŞ'i bahane gösterdi, haberlerin gündeme gelmesiyle 'terör' ile ilgisinin olmadığını ifade etti.

"AİLELERİMİZİN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

EUCOM Komutanı Orgeneral Philip M. Breedlove tahliyeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ailelerimiz ve sivilleri taşıma kararı, Türk Hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile istişare edilerek alındı. Bunun askeri personel ailelerimizin düzenlerini bozacağını biliyoruz ama onları güvende tutmak ve terörizme karşı güçlü müttefikimiz Türkiye’yi desteklemek için muharebe verimliliğimizin sağlam olmasını sağlamak zorundayız” ifadelerinde bulunmuştu.

39. Hava Kanat Komutanı Albay John Walker, tahliye işlemlerinin zor bir süreç olduğunu belirterek, "Ailelerimiz, bizler için çok önemli. Bizim, savaşa devam edebilmemiz için onların geride durması gerek. Bu tahliye işlemlerini zahmetsiz yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.