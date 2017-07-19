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İncirlik'te çarpıcı ayrıntı: ABD 15 Temmuz'dan aylar önce hepsini tahliye etti!

ABD'nin darbe girişimini daha da pekiştirecek bir ayrıntı 15 Temmuz ile birlikte düşünülünce gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Darbe girişiminin 3-4 ay öncesinde ABD, İncirlik'teki asker ailelerinin mecburi tahliyesine karar vererek ülkesine geri gönderdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 22:20
İncirlik'te çarpıcı ayrıntı: ABD 15 Temmuz'dan aylar önce hepsini tahliye etti!

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR - 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğuna dair bir çok kanıta ulaşıldı. İncirlik'ten kalkan ikmal uçaklarının darbeci uçaklara yakıt ikmali sağlaması, yine İncirlik'te FETÖ'cü hainlerle 12 toplantı yapılarak görüşme yapılmasının ortaya çıkması, ABD Büyükelçiliği'nin FETÖ'cü Adil Öksüz'ü  darbe girişiminden 6 gün sonra araması gibi kanıtların ardından dikkatlerden kaçan İncirlik'teki bir hareketlilik de teröristbaşı Fetullah Gülen'i vermeyen ABD'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğunu kuvvetle doğruluyor. 

Geçtiğimiz günlerde Kanal A'daki Büyük Komplolar programında Kanal A Yayın Koordinatörü Fahreddin Damga ve Araştırmacı Yazar Said Alpsoy'un da gündeme getirdiği ve o günlerde dikkatlerden kaçan İncirlik'teki ABD'li askerlerin ailelerinin 2016 Nisan ayının başlarında mecburi emir ile tahliye edildiği ortaya çıktı. 

DARBEDEN 3-4 AY ÖNCE İNCİRLİK'TEN TAHLİYE

15 Temmuz darbe girişiminden sadece 3-4 ay önce ABD, İncirlik Üssü'nde bulunan asker ailelerinin tamamının tahliyesi mevburi olarak gerçekleştirdi. Yoğun bir hareketlilik olduğu gözlenen İncirlik'te 1000'in üzerinde sivil ABD'ye gönderildi. O günlerde kimsenin pek bir anlam veremediği bu durumu izah etmekte zorlanan ABD'li yetkililer, önce terör örgütü DAEŞ'i bahane gösterdi, haberlerin gündeme gelmesiyle 'terör' ile ilgisinin olmadığını ifade etti.

"AİLELERİMİZİN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

EUCOM Komutanı Orgeneral Philip M. Breedlove tahliyeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ailelerimiz ve sivilleri taşıma kararı, Türk Hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile istişare edilerek alındı. Bunun askeri personel ailelerimizin düzenlerini bozacağını biliyoruz ama onları güvende tutmak ve terörizme karşı güçlü müttefikimiz Türkiye’yi desteklemek için muharebe verimliliğimizin sağlam olmasını sağlamak zorundayız” ifadelerinde bulunmuştu.

39. Hava Kanat Komutanı Albay John Walker, tahliye işlemlerinin zor bir süreç olduğunu belirterek, "Ailelerimiz, bizler için çok önemli. Bizim, savaşa devam edebilmemiz için onların geride durması gerek. Bu tahliye işlemlerini zahmetsiz yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 22:20
  1. John Walker
  2. EUCOM Komutanı Orgeneral Philip M. Breedlove
  • halilhalil34 dk önce
    bence bu cok büyük kanit, amerika darbe planlayici
  • şahşah40 dk önce
    Abd li köpekler sizin ailelerinizi de sizi de iki paralık etme zamanı yaklaştı. Döktüğünüz kan'larda mazlumların ah'ında boğulacaksınız domuz soyları.
  • SahinSahin42 dk önce
    Yalancinin .........
  • vatansevervatansever44 dk önce
    Depremden once karincalari,kurbagalari iyi izlemek lazim...hayvanlar depremin habercisidir..iki ayaklilarda oyle..
  • Önce Vatan Önce Vatan 53 dk önce
    HAİN HAİNLİĞİNİ DOMUZ DOMUZLUĞUNU YAPARMIŞ
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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