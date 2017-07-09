Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İncirlik'te askeri hareketlilik!

Alman dergisi Der Spiegel'in ‘Alman güçleri bugün çekiliyor’ dediği İncirlik Hava Üssü’nde Amerikan uçaklarının hareketliliği dikkat çekti.

09 Temmuz 2017 Pazar 15:07
İncirlik'te askeri hareketlilik!

Alman Der Spiegel dergisinin ‘Alman güçleri İncirlik’ten çekilmeye başladı’ dediği İncirlik Hava Üssü’nde Amerikan uçaklarının hareketliliği yaşandı. 

Alman Der Spiegel dergisi kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Alman Federal Ordusu'na ait güçlerin bugün Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden Ürdün'e taşınmaya başladığını iddia etti. Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde ise öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği yaşandı.

Üstten, 1 saat içerisinde 4 Amerika bayraklı tanker uçağı kalkış yaparken, 2 tanker uçağı ise üste iniş yaptı. Hangarlarda ise Alman bayraklı uçakların görülmemesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 15:07
  1. alman uçakları
  2. ABD savaş uçakları
  3. incirlik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Semih Kaya Galatasaray'dan ayrıldı
    1. Semih Kaya Galatasaray'dan ayrıldı
    2. BBP'den 15 Temmuz etkinlikleri..
    3. Erzincan’da askeri araca hain saldırı!
    4. İşte Bosna Savaşı'nın "ithal haçlı..
    5. CHP'nin yürüyüşüne Türk bayrağı..
    6. Çok şaşıracaksınız! İşte halı..
    7. En borçlu kulüpler açıklandı!
    8. Musul operasyonu tamamlandı!
    9. Beşiktaş taraftarı Diego Costa için..
    10. Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin..
    11. İşte WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    12. Sosyal medyada Sneijder savaşı
    13. Olayların dinmediği Hamburg'a ithal..
    14. 'Diriliş Ertuğrul'un müziğine Arapça..
    15. Bu yöntemler büyük kolaylık sağlıyor!
    16. Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği..
    17. Yaz aylarında parfüm sıkmayın! Çünkü...
    18. İncirlik'te askeri hareketlilik!
    19. İstanbul Valisi'nden CHP mitingi..
    20. Merkel'den Putin'e 'bir sus artık'..
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    İstanbul'da polise ahlaksız teklif!
    İstanbul'da polise ahlaksız teklif!
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor