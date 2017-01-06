İncirlik Üssü kapatılıyor mu?

Ortadoğu’nun başına bela olan işgalci Amerika Birleşik Devletleri’nin İncirlik’teki varlığı yeniden tartışılıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın tartışmalarıyla yeniden gündeme taşınan İncirlik Üssü’nü ABD’nin uzun zamandır terk etme hazırlığında olduğu ve bölge ülkelerde alternatif üs kurma çabalarını artırdığı konuşuluyor

Türkiye’nin güney sınırını güvenlik altına almak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden istediği desteği bulamaması İncirlik Üssü kapatılsın seslerini yükseltti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bugün yaptığı açıklamada “TSK’nın yürüttüğü El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin "düşündürücü" olduğunu söyleyerek "Bu tabii Türkiye içerisinde de İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD’NİN İNCİRLİK’E ALTERNATİF ARAYIŞI

Uzmanlar tarafından ABD’nin İncirlik’e alternatif olarak Kuzey Irak’ta bir üs hazırlığında olduğu ve ilerleyen süreçte Suriye, Lübnan gibi ülkelerde de askeri üs açabileceği yorumları yapılıyor. ABD’nin uzun zamandır sürdürdüğü bu girişimler uluslararası kamuoyunda da biliniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD’YE İNCİRLİK’TEN SİLAH DESTEĞİ

İncirlik’in kapatılması tartışmaları geçtiğimiz aylarda ABD’nin terör örgütlerine verdiği destekle yine gündeme gelmişti. Türkiye’ye egemenlik haklarına açıktan karşı çıkan terör örgütü PYD’ye silah ve mühimmat desteğini gizlemeyen ABD’nin bu yardımları İncirlik Üssü’nden sağladığı konuşuluyordu. Türkiye’nin Rusya ile yakınlaştığı bir dönemde ABD’nin Türkiye aleyhindeki politikaları ve PYD ile ortaklık kurması da İncirlik kartının yeniden açılmasına neden olduğu söyleniyor.

Kaynak: Milli Gazete