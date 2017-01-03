İncirlik Kozu Gündemde!

Çalık, Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaretinin ardından gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Fırat Kalkanı harekatı var. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da her fırsatta koalisyon güçlerinin destek vermediğini söyledi. Koalisyon güçleri eğer bize destek vermeyecekse İncirlik kartı gündeme gelecek mi?” sorusunu Çalık, şöyle cevapladı:

‘BİZ SÖZDE DEĞİL BİLEREK ÖZDE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDİYORUZ’

”Bizim Fırat Kalkanı harekatına sözde de olsa destek veriyor görüntüleri bizim özellikle uygulamak istediğimiz politikalara engel değil. Biz özellikle burada bir güvenli bölge oluşturulması konusunda çok ciddi destek istedik geçmiş dönemde. Ama bu güvenli bölgeyi koalisyon güçleri oluşturmayı beceremedilerse şayet biz kendi imkanlarımızla Fırat Kalkanı harekatı başta olmak üzere bu güvenli bölgenin oluşturulması için 911 kilometrelik sınırımızın temizlenmesi ve orada var olan başta DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz sözde değil bilerek özde terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Koalisyon güçleri de eğer DEAŞ’la eğer PKK’yla, PYD’yle mücadele etmek istiyorlarsa Fırat Kalkanı Operasyonu başta olmak üzere oradaki mücadeleye destek vermeleri gerekir.”

Çalık, Türkiye’nin, dünyanın ve Ortadoğu’nun barışı için üstüne düşeni yaptığını vurgulayarak, diğer koalisyon güçlerinin de bunu yapması gerektiğini dile getirdi.

‘İNCİRLİKLE ALAKALI BİR GÖRÜŞME SÖZ KONUSU DEĞİL’

İncirlik’le alakalı herhangi bir kanaatin söz konusu olmadığını bildiren Çalık, şu ifadeleri kullandı: ”Amerika bugüne kadar bizim stratejik müttefiklerimizden biridir. Ama bizim terör örgütleriyle vermiş olduğumuz mücadelede yeteri derecede desteği gördük mü?

Görmediğimizi çok net ifade etmemiz gerekir. Bunu Avrupa Birliği için de Amerika için de Müslüman coğrafyalar için de söyleyebiliriz. Terör örgütlerinin hiçbiriyle bizim mücadele ettiğimiz kadar mücadele etmediler ve terör örgütlerinden de kimisini hiç tanımadılar.

PKK’yı DEAŞ’ı terör örgütü olarak ilan ederken PYD’nin ilan edilmemiş olması ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde bu konuda yalnız bırakılmış olması, amaçlarının ne olduğunu bizim görmemize vesile oluyor. Dolayısıyla biz, ne olduğunun farkındayız ama şu anda İncirlik’le alakalı bir görüşme söz konusu değil.”