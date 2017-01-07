İncirlik kapatılmış ABD’nin tüm üslerine el konulmuştu…

ABD’nin 63 yıldır kullandığı ve İslam coğrafyasına yaptığı tüm operasyonları yönettiği İncirlik Üssü, Milli Görüş’ün iktidarında ortaya konan siyasi iradeyle kapatmıştı.

1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında ABD, Türkiye’ye silah ambargosu koymuş, hükümet ortağı ve o tarihte hükümete vekâlet eden Milli Selamet Partisi aldığı kararla İncirlik Üssü’nü ABD’ye kapatmıştı.

Başbakanlığa vekâlet eden Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan sadece İncirlik Üssü’nü ABD’ye kapatmakla kalmamış, ABD’nin Türkiye’deki tüm üslerine de el koymuştu.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NDE NELER VAR?

* İki adet askeri nakliye uçaklarının dahi inebileceği 3 bin metre boyunda pist!

* 5 bin askerin barınacağı yaşam alanları… Askerlerin aileleri de İncirlik’te kalabiliyor!

* Onlarca askeri uçağın korunacağı sert zeminden yapılan uçak hangarları…

* Askeri hastane…

* Amerikan conilerinin rahatı için kafeler, barlar ve yüzme havuzları...

* Bölgeyi dinleyebilecek askeri radarlar. U-2 casus uçakları dâhil!

* 50’ye yakın son model savaş uçağı!

* Nakliye uçakları, istihbarat uçakları… Hava ikmal uçakları… “Irak’ı bombalayan uçakların ve ‘Darbelerin yakıtı İncirlik’ten” manşetleri hafızalarımızda çok tazedir!

* İncirlik’te yaklaşık 1,500 ABD askeri bulunuyor. Ailelerle birlikte İncirlik’in nüfusu 5 bini buluyor.

* Sabit filo bulunmuyor. İncirlik’te Hava kuvvetleri 39’uncu Kanat Komutanlığı görev yapıyor.

İNCİRLİK’TEKİ NÜKLEER SİLAHLAR

2006’da, üzerinde patlayıcı madde yazılı tırların üsten çıkıp İskenderun Limanı’na, oradan Güney Kıbrıs’taki Agratour Üssü’ne oradan da Lübnan ve Filistin’e karşı kullanılmak üzere İsrail’e gittiği medyaya yansımıştı.

Ulusal kaynaklar Savunma Konseyi’nin Şubat 2005 tarihli Hans M. Kristensen tarafından düzenlenmiş “Avrupa’daki Amerikan Nükleer Silahları” konulu raporuna göre, üste, yerleştirilmeleri 1998 yılında tamamlanmış 90 adet B-61 tipi nükleer başlığın bulunduğunu biliyoruz.” deniyor.

Kongre’ye bağlı Araştırma Servisi’nde görevli nükleer politika uzmanı AmyWoolf ise, “Toplamda Avrupa’nın çeşitli kentlerinde saklı 200 kadar B61 var.” demişti. 2010’da yayımlanan Wikileaks belgelerinde İncirlik’te Hiroşima’ya atılanların 21 katı etkili B-61 nükleer bomba bulunduğu belirtilmişti. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Adana, Bursa ve Kayseri’de canlı bombalara şahit olan Türkiye’nin nükleer toptan canlı bombasının adı da İncirlik demek!

OCAKLARIMIZA İNCİR DİKTİLER!

80 sonrası konumunu yeniden tahkim etmişti. 1991 Körfez krizi ve savaşı sırasındaki günah defteri ise şöyle oldu İncirlik’in: Üsten kalkan Amerikan uçakları Irak üzerinde 14.000 saat uçtu, 3.000 adet bomba attı, 100 füze fırlattı ve 4 Irak uçağını düşürdü. Toplamda 100 saldırı “paketi” düzenlendi. Afganistan’a 8 saat uzaklıkta olan Üs, sözde “Özgürlüğü Sürdürme Operasyonu”na lojistik destekten geri kalmadı! Afganistan ve Irak’a indirilen kargonun yaklaşık yüzde 70’i ve kullandıkları yakıtın üçte biri de İncirlik Üssü’nden sağlandı. Bu bilgiler, ABD’li senatörler tarafından resmen açıklandı.

1958 YILINDA LÜBNAN İŞGALİNDE KULLANILDI

1958 yılında Lübnan’da başlayan ve yaklaşık 150 bin insanın hayatını kaybettiği iç savaşı fırsat kollayan İsrail, dur durak bilmeden alan genişlemesi yapmıştı. Güney Lübnan’ı sanki Amerika ile birlikte işgal etmişti. Bu işgalde ABD en etkili operasyonu maalesef İncirlik üssünden yönetmişti.

UÇAKLARDAN PKK’YA SİLAH YARDIMLARI

Bu günlerde PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi “Kendi kara gücü” olarak ilan eden Amerika’nın 90’lardaki fedai gücü ise PKK idi. Lojistiği ise İncirlik’teki Çekiç Güç’ten olacaktı! Dağlarda barınan PKK’ya; silah ve mühimmat ile gıda malzemesi dolu paketleri havadan bölgeye atan Amerikan hava güçleri, PKK’yı her yönden desteklemişti. Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti oluşumu için gereken her şey yapılmıştı.

SİYONİZM’İN İNCİRLİK’TEKİ ÇEKİCİ!

Amerika, İncirlik ve Çekiç Güç’ün varlığı için hep “Masum” gerekçeler üretti. Bunlardan biri de 1991’deki 1. Körfez Savaşı yıllarında, bu günlerde devletleşme yolunda ilerleyen Kuzey Irak’ın, yani 36’ıncı Paralelin Kuzey’inin güvenliğini sağlamaktı! Kuzey’deki Kürtleri Saddam’dan korumak için merhamet timsali Amerika, Çekiç Güç askerlerini Türkiye’ye gönderdi! Bu gücün ismine de Huzur Harekâtı (!) adını verdi. Çekiç Güç, 1991-1996 yılları arasında İncirlik ve Diyarbakır’da icra-i faaliyet eyledi! Yine o yıllarda terör şebekesi PKK’yı dağlarda desteklediği ise Genelkurmay belgelerinde ve Meclis kürsüsünde sık sık ifade edilecekti!

RAKAMLARLA ÇEKİÇ GÜÇ!

12 Temmuz 1991’den itibaren Türkiye’de konuşlanmasına izin verilen uluslararası güçteki toplam görevli sayısı 1862 kişiydi! Çekiç Güç’ün askeri güç dağılımı da şöyleydi: ABD (1416), İngiltere (183), Fransa (139), Türkiye (74). İncirlik’te 1803, Pirinçlikte 49, Zaho’da 10 asker! Irak’ın kuzeyindeki Zaho’da da askeri karargâh bile oluşturuldu.

Uçak ve helikopter dağılımı: ABD (3 kargo destek ve tanker uçağı, 9 helikopter, 32 savaş uçağı), İngiltere (8 savaş uçağı, 2 tanker uçağı), Fransa (8 savaş uçağı, 1 tanker uçağı), Türkiye (4 savaş uçağı).

İncirlik’teki Amerikan conilerinin küstah icraatları yetmiyormuş gibi nevi şahsına münhasır askeri birlik olan Çekiç Güç’ün gerçek amaç ve faaliyetleri de hep tartışma konusu oldu. Ancak, muhalefetteyken eleştiren partiler, iktidara gelince görev süresini hep uzattı. 26 Temmuz 1975’de İncirlik’i kapatan MSP’nin devamı olan Refah Partisi’nin yine koalisyon iktidarı olan Refahyol iktidarı hariç! Bu dönemde Çekiç Güç’ün kolu kanadı budandı ve faaliyetleri sınırlandırıldı. Önceki yıllarda ise Çekiç Güç’ün görev süresini uzatma yetkisi, 20 Aralık 1991 tarihinde TBMM’ye bırakılmıştı. Uluslararası gücün süresi, Haziran 1992, 24 Aralık 1992, 24 Haziran 1993, 24 Aralık 1993, 14 Haziran 1994, 28 Aralık 1994 ve 27 Haziran 1995 tarihlerinde 6’şar ay, Kasım 1995’de ve Mart 96’ da 3 ay uzatıldı.

ERBAKAN, TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ BİR DEVİR BAŞLATTI!

Tarihler 26 Temmuz 1975’i gösterdiğinde Hürriyet Gazetesi’nin manşeti gayet manidardı: “Hükümete vekâlet eden Milli Selamet Partisi Lideri ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın kararı ile başta İncirlik olmak üzere Türkiye’deki Amerikan üslerinin tamamına el konuldu!” Hürriyet’in manşeti, ‘Üslere el koyduk!’ olurken sürmanşet; “Ambargo kararının kalkmaması üzerine: Türk dış politikasında yeni bir devir başlıyor” diyordu. Başyazıda ise, “Türkiye için artık Amerika yok!”tu! Türkiye’nin İncirlik’in kullanımını askıya alma kararı…..” ifadeleri yer almıştı.

1974 Kıbrıs harekâtı sonrasında ABD, NATO müttefiki Türkiye’ye silah ambargosu koydu! Buna karşılık Türkiye ne mi yaptı? Tarihler 26 Temmuz 1975’i gösterdiğinde Hürriyet Gazetesi’nin manşeti gayet manidardı: Hükümete vekalet eden Milli Selamet Partisi Lideri ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın kararı ile başta İncirlik olmak üzere Türkiye’deki Amerikan üslerinin tamamına el konuldu! Hürriyet’in manşeti, “Üslere el koyduk!” olurken sürmanşet; “Ambargo kararının kalkmaması üzerine: Türk Dış Politikasında Yeni bir Devir Başlıyor” diyordu. Başyazıda ise “Türkiye için artık Amerika yok!”tu! Türkiye’nin İncirlik’in kullanımını askıya alma kararı, ambargonun kaldırılmasıyla ortadan kalkacaktı.

ÇEKİÇ GÜÇ’ÜN ÖTEKİ İCRAATLARI

Terör örgütüne verdiği desteği örtmeye çalışsa da, Çekiç Güç’ün Türkiye’nin egemenliğini ve güvenliğini hiçe sayan çeşitli davranışları, Türk subaylarının raporlarında şöyle sıralanır:

1 MCC Başkanı Albay Naab ve yerine gelen Albay Wilson, Kuzey Irak’ta Kürtlerin kendi yönetimlerini kurmaları için sürekli Kürt liderlerle görüştü. Seçmen kütükleri için silinmeyen mürekkep temin edildi.

2 Okul yapımı, kitap, doküman temini ve Kürtlerin kendi radyo ve televizyonlarını yapabilmeleri için malzeme, teçhizat sağladı.

3 Türk makamlarına haber vermeden Çekiç Güç helikopteriyle Irak tarafına yüksek güçlü telsiz götürdü.

4 Albay Naab ve Albay Wilson, Kuzey Irak’ta bir güvenlik sisteminin oluşturulması ve düzenli ordunun kurulması ve eğitimi için çaba harcadılar.

5 Türk tarafının onayı alınmadan Çekiç Güç helikopterleriyle Irak’tan başka ülkelere mensup sivil personel taşındı.

6 ABD’ye ait F-111 uçağı, Mardin radarına elektronik karıştırma uyguladı.

7 36. paralelin güneyine dönüş yapan bir Irak uçağına ateş açılarak düşürüldü.

8 1993 Ocak ayında yaşanan kriz sırasında AWACS’larda görevli Türk temsilcisine görev dosyaları ve görev sonucu raporları verilmedi.

Milli Gazete - Ahmet Yavuz / Ahmet Açıkay