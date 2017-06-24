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İncirliği bırakın Yunanistan'a gelin...

İncirlik'teki NATO ve ABD güçlerinin Girit’teki üsse taşınması ihtimali Yunanlıları heyecanlandırdı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:19
İncirliği bırakın Yunanistan'a gelin...

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan Rus sitesi Sputnik'e konuşan bir kaynak, İncirlik üssündeki NATO ve ABD güçlerinin Girit'teki üsse taşınması konusunun karmaşık bir konu olduğunu belirtip şunu söyledi:

"TÜRKİYE'Yİ ZAYIFLATIR"

"Üssün İncirlik'ten çıkarılmasına ilgi duyuyoruz çünkü bu Türkiye’yi zayıflatır ve konumunu sarsar." Kaynak, İncirlik’teki ABD savaş uçaklarının Kerpe Adası’na da taşınabileceğini söyledi.

"ABD İÇİN DAİMİ ÜS DÜZENLENEBİLİR"

Öte yandan kaynak, Girit’teki ABD üssüyle ilgili anlaşmanın 10 yıl uzatılmasını uygun bulduğunu belirtti: "Anlaşmanın 1 yerine 10 yıl uzatılmasıyla daha fazla yatırım çekeceğini düşünüyoruz. Adada, düzenli tatbikat düzenleyen ABD için daimi üs düzenlenebilir."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 17:19
  1. Yunanistan Savunma Bakanlığı
  2. DEAŞ
  3. ABD
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