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İnce'ye ince gönderme!..

Muharrem İnce'ye karşı "Başbakan Kılıçdaroğlu" marşı... İnce salona girip CHP’lileri selamladığı sırada “Başbakan Kılıçdaroğlu” şarkısı açıldı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:18
İnce'ye ince gönderme!..

 

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda saat 10.00’da başladı. Salona önce genel başkan adayı Muharrem İnce, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana oturdu. Ancak Muharrem İnce salona girdiği sırada bir tartışma yaşandı.

Muharrem İnce salona girip CHP’lileri selamladığı sırada “Başbakan Kılıçdaroğlu” şarkısı açıldı. Bunun üzerine İnce’yi destekleyenler duruma tepki gösterdi. İnce’yi destekleyenler duruma, “Burada iki aday var niye Başbakan Kılıçdaroğlu şarkısı çalıyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi. Ayrıca Muharrem İnce salona ilk girdiği anda, İnce’yi destekleyenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde sloganlar atarken, salondaki müziğin sesi açıldı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • sukrusukru33 dk önce
    Aptallar hâlâ uyanamamış.BAŞBAKAN YOK BAŞBAKAN YOOOOOK.CUMHURBAŞKANI VAR HÜKÜMETİDE C.BAŞKANI KURACAK.M.V.BAKAN OLAMAYACAK,OLURSA M.VEKİLLİĞNDEN İSTİFA EDECEK.ALOOOOO DAHASIDA VARDA BUNLARI ANLASANIZ ŞİMDİLİK YETERLİ
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