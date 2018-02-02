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Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu devirme planı ortaya çıktı

CHP’de 36. Olağan kurultay heyecanı yaşanırken başkanlık için adaylığını açıklayan Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun devirme planı ortaya çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 14:28
Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu devirme planı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 3-4 Şubat tarihlerinde 36'ıncı Olağan Kurultayı yapılacak. Kurultay öncesi CHP’de hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Yalova milletvekili Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylığını açıklamıştı. İki gün önce Muharrem İnce, genel merkezde Kılıçdaroğlu ile 20 dakikalık bir görüşme yaptı. Ancak bu görüşmede ‘delegeler üzerinden baskı çekilsin’ restleşmesi yaşandığı ve bunun üzerine İnce’nin karargah olarak kullandığı ofisinden tüm CHP delegelerini arayarak ‘baskıya dayananın, kazanacağız’ mesajı verdiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

‘İNCE’ LEHİNE ÇEKİLME KARARI!

Bu gelişmelerin ardından adaylar arasında sıcak bir gelişme daha yaşandığı iddia edildi. Başkanlık için adaylığını açıklayan Kocasakal ve Eminağaoğlu’nun Cumartesi günü yapılacak kurultayda İnce lehine çekilerek Kılıçdaroğlu’nu zor durumda bırakacağı iddia edildi. CHP kulislerini sallayan bu sıcak gelişmenin ardından harekete geçen Kılıçdaroğlu CHP'nin 81 il başkanını Ankara'ya çağırdı. Kılıçdaroğlu, il başkanlarına kurultay hakkında telkinlerde bulundu.

DELEGELER ÜZERİNDEKİ BASKI ÇEKİLSİN

Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 20 dakika görüşen İnce çıkışta verdiği bu mesaj ile yaşananları özetlemişti:

"Partiyi imza baskısından kurtarmak gerektiğini söyledim. Genel başkan yardımcılarının insanlara zorla imza attırdığını, bunun doğru olmadığını, kamuoyunda tartışmalara yol açacağını, bu konuda kendisinin haberinin olmadığına inandığımı ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledim. Sayın delegeler üzerindeki bu baskının kaldırılması gerektiğini, demokratik bir ortamda, özgürce yarışmamız gerektiğini söyledim."

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Muharrem İnce
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