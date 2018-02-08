İnce: Tarihin en kötü başkanı...

CHP Genel Başkanlığı yarışını Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2. kez kaybeden İnce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İnce paylaşımında,"Bu kurultayda bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, CHP’nin Anayasası olan Tüzüğü çiğnendi. CHP Tarihinin en kötü Divan Başkanı vardı. Yüreğime taş basıyorum. Hep birlikte geleceğimizi geri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.