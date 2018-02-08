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İnce: Tarihin en kötü başkanı...

Genel başkanlık seçimini kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce "Yüreğime taş basıyorum. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:19
İnce: Tarihin en kötü başkanı...

CHP Genel Başkanlığı yarışını Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2. kez kaybeden İnce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İnce paylaşımında,"Bu kurultayda bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, CHP’nin Anayasası olan Tüzüğü çiğnendi. CHP Tarihinin en kötü Divan Başkanı vardı. Yüreğime taş basıyorum. Hep birlikte geleceğimizi geri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:19
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    sahi sayın vekilimiz şimdiye kadar gariban için sosyal haklar konusunda herhangi bir önerge vermişmidir şimdiye kadar..veya halkın emaneti ortak oldukları yönetimine emekli siyasetçileri atadıkları bankamızın bazı iştiraklerinin borsa fiyat ederlerini biliyormu yeni ortaklıkları biliyormu..**onlarıda bi araştırsa.**konuşmak kolay icraat yok..
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