İnce: Tarihin en kötü başkanı...
Genel başkanlık seçimini kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce "Yüreğime taş basıyorum. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.08 Şubat 2018 Perşembe 09:19
CHP Genel Başkanlığı yarışını Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2. kez kaybeden İnce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı.
İnce paylaşımında,"Bu kurultayda bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, CHP’nin Anayasası olan Tüzüğü çiğnendi. CHP Tarihinin en kötü Divan Başkanı vardı. Yüreğime taş basıyorum. Hep birlikte geleceğimizi geri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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