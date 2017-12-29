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Alçaklar vatandaşa at eti yedirmeye devam ediyor!

Adana'da 4 mahallede 11 ayrı adrese yapılan operasyonda kesime hazır 47 at, 3 eşeğe el konuldu.

29 Aralık 2017 Cuma 11:10
Alçaklar vatandaşa at eti yedirmeye devam ediyor!

Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, dün bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine bu sabah operasyon için düğmeye bastı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Ekipler Bahçelievler, Yamaçlı, Akdeniz ve Ali Hocalı Mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Bahçelievler Mahallesinde bir eve yapılan baskında ahırda 3 eşek ve 5 at ele geçirildi. Ev sahibi eşek ve atlara sahip çıkmayarak kimin olduğunu bilmediğini söyledi. Ahırda iki eşeğin de telef olduğu görüldü. Daha sonra yine aynı mahallede yapılan baskınlarda atlar bulundu. Ancak ev sahibi 51 atın belgelerini ekiplere gösterdi.

Yapılan operasyonlarda toplam 47 at ve 3 eşek kesilmek üzereyken ele geçirildi. Bu arada telef olmuş 5 at ve eşek bulundu. 50 at ve eşeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 11:10
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