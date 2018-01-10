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İnanılmaz olay! İtfaiyeyi çağırdılar...

Darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
İnanılmaz olay! İtfaiyeyi çağırdılar...

Bağcılar'da, oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Yurtcan, oyun oynadığı darbukayı, bir süre sonra kafasına geçirdi. Bu sırada kafası sıkışan Yurtcan, ağlamaya başladı. 

Darbukayı çocuğun kafasından çıkaramayan ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu darbuka kesilerek, Yurtcan kurtarıldı. Operasyondan sonra Bünyamin Yurtcan, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yurtcan'ın ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
  1. Bağcılar
  2. Bünyamin Yurtcan
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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