İnanılmaz kaza... Vatan Caddesi kapandı

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Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
25 Ocak 2018 Perşembe 18:59
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:59
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