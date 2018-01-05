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İnanılmaz iddia! Kafa derisini aldırdı

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitap Salı günü piyasaya çıkacak.

05 Ocak 2018 Cuma 11:06
İnanılmaz iddia! Kafa derisini aldırdı

Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor. Kitaba göre Trump, kelleşmeyi engellemek için kafa derisini küçültme ameliyatı yaptırmış.

Trump'ın avukatları Başkan'ı kızdıran kitabın yayımlanmasını engellemek için harekete geçti. Yazar ve yayınevine çekilen ihtar mektubunda, kitabın içeriğinde Trump ile ilgili 'çok sayıda yalan ve dayanaksız ifadelerin bulunduğu' iddia ediliyor. Kitabın yayımımın durdurulmaması halinde yayıncı ve yazara hakaret davası açılacağı uyarısı yapılıyor. 

Trump'ın en çok kızdığı iddia ise eski danışmanı Steve Bannon'a ait. Başkanın Beyaz Saray'daki en yakın danışmanı olup daha sonra işine son verilen Steve Bannon, Trump'ın oğlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir görüşmeyi 'haince' olarak tanımlıyor.

Avukat Charles J Harder, bazı bölümleri New York Dergisi'nde yayımlanan kitabın tamamının kendilerine de gönderilmesini isterken, "Kitapta Trump'a zarar veren çoğu ifadenin kaynağının olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

IVANKA ANLATTI: "BABAM KAFA DERİSİNİ ALDIRDI"

Kitapta başkanın kızı Ivanka’nın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı yaptırdığını anlattığı da yer alıyor. Kitapta aktarılan ifadelere göre, söz konusu operasyonda kelleşen bölgenin ölü derisi kesilip çıkarılıyor ve saç çıkması sağlanıyor. 

Kitap'ta yer alan iddialardan bazıları:

- Tony Blair, Trump'a 'İngiliz istihbaratı sizi izliyor olabilir' uyarısı yaptı.

- Eski başdanışman Steve Bannon, Ruslarla yapılan görüşme için 'haince' dedi.

- 'Trump, yemin töreninde sinirliydi'.

- Trump Beyaz Saray'ı 'korkutucu' buldu.

- 'Ivanka Trump başkan heveslisi.' Kocasına "İlk kadın başkan ben olacağım" dedi.

- Trump'ın hayranlık duyduğu Murdoch, Trump'a 'salak' dedi.

- Michael Flynn, Rusya ile bağların sorun yaratacağını biliyordu.

- First Lady Melania Trump seçim gecesi üzüntüden ağladı

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:06
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