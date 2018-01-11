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İnanılmaz değişim! Fernandao'nun son hali...

Sezon başında fazla kilolarıyla büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, yoğun çalışmanın meyvesini aldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:39
İnanılmaz değişim! Fernandao'nun son hali...

FB TV'ye çıkan ve objektiflere poz veren Sambacı'nın zayıflamış hali gözle görülür şekilde belliydi. Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada son 2 sezona dair özeleştiride de bulunan eski gol kralı, sakatlık sürecinde kariyerinin en kötü anlarını yaşadığını itiraf etti.

Antrenmanlarda neşe saçan Brezilyalı futbolcu, rakipleri Vincent Janssen ve Roberto Soldado'ya ciddi bir rakip olacağının işaretlerini verdi. Antalya kampında çalışmalarına en iyi şekilde devam ettiğini vurgulayan Fernandao, şunları kaydetti:

"Çok zor aylar geçirdim ama çok güçlü kaldım. Allah'ın ve ailemin desteğiyle eski günlere dönebileceğimi biliyordum. Şu an Antalya'da olmak benim için büyük bir fırsat. Her zaman yaptığım gibi performansımın en iyisini vermek için gayret gösteriyorum. Son 2 yılı çok verimli geçirdiğimi söyleyemem. Ben Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartların olduğuna inanıyorum. Benim için yeni bir şans doğdu, diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Daha önce görev yaptığı takımlarda da hep forma rekabetinin içinde olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olması her şeyden önce kulüp için iyi. Biz şahsi değil kulüp için en iyi olacak şekilde oynamalıyız. Zaten kulüp için en iyi şekilde oynadığımız zaman şahsi olarak da performansımız iyi olmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcular arasındaki rekabetin takıma yararlı olduğuna dikkati çeken Fernandao, "Umarım Fenerbahçe için çok fazla gol atıp başarılı oluruz. Ben de böyle iyi kulüplerde oynamış, iyi geçmişi olan futbolcuların yanında oynamaktan dolayı çok mutluyum. Hala onlardan bir şeyler öğreniyorum. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:39
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