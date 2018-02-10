İnanılması güç... Görenler hayrete düşüyor

Etiyopya’nın çeşitli bölgelerinde yoğun olarak görülen ve bazılarının yüksekliği 4 metreye kadar ulaşan karınca yuvaları, ilk kez görenleri hayrete düşünüyor. Karıncaların gökdelenleri peri bacalarını andırıyor.

Etiyopya’nın ağırlıklı olarak güneyinde olmak üzere çeşitli bölgelerinde yoğun olarak görülen karınca yuvalarının yüksekliği 4 metreyi buluyor. Bazıları şişkin bazıları ise ince uzun olan yuvalar, ilk kez görenleri hayrete düşürüyor.

Büyük bir titizlikle yapıldığı anlaşılan yuvalar, peri bacalarını andırıyor. Yerel halkın sıradan gördüğü karınca gökdelenleri, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.