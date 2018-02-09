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İnanılır gibi değil! Yıldız futbolcu için tam 1.4 milyar Euro’luk teklif...

Çin ekibi Hebei China Fortune, Lionel Messi için 1.4 milyar Euro’yu gözde çıkarttığı iddia edildi.

09 Şubat 2018 Cuma 12:31
İnanılır gibi değil! Yıldız futbolcu için tam 1.4 milyar Euro’luk teklif...

Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune, dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Lionel Messi için çıldırdı!
 
Hebei China Fortune’un Messi’nin sözleşmesinde yer alan 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye karar verdiği belirtildi. Çin’deki yeni kurallara göre bir takım, transferde harcadığı bonservis ücretinin aynı miktarını vergi olarak ödemesi gerekiyor. Bu da Hebei China Fortune için artı bir 700 milyon Euro demek oluyor.
 
MASCHERANO’NUN ARDINDAN

Toplamda 1.4 milyar Euro’yu gözden çıkartan Çin ekibi, devre arası transfer döneminde de Barcelona’dan Javier Mascherano’yu kadrosuna katmıştı. Hebei China Fortune, daha önce de bir başka Arjantinli yıldız Ezequel Lavezzi’yi transfer etmişti.
 
Geçen günlerde Çin’de yapılan bir ankette Çin’de en çok sevilen sporcu Lionel Messi seçilmişti. Messi’nin Çin dedikodularına vereceği cevap ise büyük merak konusu oldu. 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 12:31
  1. Lionel Messi
  2. Hebei China Fortune
  3. Çin
  4. Barcelona

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