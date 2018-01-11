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İnanılır gibi değil 50 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme yapıldı

Japon Kazuyoshi Miura, kulübü Yokohama 50 yaşında bir yıllık yeni sözleşmeye daha imza attı.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:24
İnanılır gibi değil 50 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme yapıldı

okohama forması giyen 50 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesi yenilendi.

Aktif futbolculuk kariyerinde 33. sezonuna girecek Miura'nın sözleşmesi, 2005'ten bu yana top koşturduğu Japonya İkinci Futbol Ligi ekibi Yokohama tarafından bir yıllığına uzatıldı.

Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet, Brezilya'da Santos, Palmeiras, Coritiba, İtalya'da Genoa, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Avustralya'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı.

Milli takımda 55 golü var

Uzun kariyeriyle dikkati çeken ve 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol atan 'Kral Kazu' lakaplı futbolcu, geçen sezon Yokohama'da oynadığı 12 karşılaşmada ise 1 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 14:24
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