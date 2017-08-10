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İnananların ekranı Akit TV büyüyor

Akit TV Ankara Temsilcisi, tecrübeli gazeteci Fatin Dağıstanlı oldu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 02:57
İnananların ekranı Akit TV büyüyor

Mazlumların sesi, inananların ekranı Akit TV, büyümeye devam ediyor. Ankara’da dev atılım yapan Akit TV, başşehrin nabzını tutmak için ülkenin en modern stüdyolarından birini faaliyete soktu.

Akit TV Ankara bürosunun başına ise tecrübeli gazeteci Fatin Dağıstanlı geldi.

Siyasi partilerin merkez binalarının bulunduğu Balgat semtinde 300 metrekare alana kurulan Ankara stüdyomuz Türkiye’nin en modern ekipmanlarına sahip.

Akit ekranlarındaki Pazar Manşeti programını da hazırlayıp sunan Fatin Dağıstanlı, Akit TV Ankara Temsilcisi oldu.

Meslek hayatına ANKA Haber Ajansı’nda başlayan, Milliyet gazetesinde muhabir olarak çalışan Dağıstanlı daha sonra Sabah Gazetesi’nde profesyonel olarak gazeteciliğe başladı.

1997 yılına kadar Sabah Gazetesi’nde çalışan Dağıstanlı, ardından CTV adına parlamento muhabirliği yaptı.

Kayyım atanan Bugün Gazetesi’nin FETÖ’cülerden temizlenmesinde önemli bir rol üstlenen Dağıstanlı, halihazırda Kanal A’da da program yapımcılığı ve sunuculuk yapıyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 02:57
  1. Akit TV
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