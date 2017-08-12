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İmzalar atıldı! Katar ile Türkiye anlaştı

Türkiye ve Katar arasında gıda, ilaç ve inşaat alanında 15 işbirliği anlaşması imzalandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:59
İmzalar atıldı! Katar ile Türkiye anlaştı

KatarTicaret Odası Genel Müdürü Salih bin Hamad Eş Şarki, bu ayın ilk haftasında İzmir ve İstanbul'u ziyarette bulunduğunu, Katarlı iş adamları ile Türk firmaları arasında 15 işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Eş Şarki, yayınladığı bildiride, anlaşmaların ilaç, gıda ve inşaat alanında yoğunlaştığını, nakliye, lojistik ve plastik sanayi ve diğer alanlarda da anlaşmalar yapıldığını kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 600 milyon dolara ulaştığı, Türkiye'den Katar’a yapılan ihracatın geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 51 artış kaydederek 53.5 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Resmi istatistiklere göre Katarlı iş adamlarının Türkiye’de 20 milyar dolarlık yatırım yaptığı, Türk iş adamlarının ise Katar’a 11 milyar 600 milyon dolarlık yatırım yaptığı kaydedildi. Doha’da 150’den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:59
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