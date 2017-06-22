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İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!

Osmanlıspor, prensip anlaşmasına vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Bülent Uygun'u takımın başına getirmekten vazgeçti.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:45
İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!

Osmanlıspor, prensip anlaşmasına vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Bülent Uygun'u takımın başına getirmekten vazgeçti.

Gaziantepspor'la lige veda ettikten sonra, Ankara ekibi ile görüşmelere başlayan ve prensip anlaşmasına varılan Uygun'la, neden sözleşme imzalanmadığına dair net bir bilgi ise verilmedi. 

Osmanlıspor'un, Bülent Uygun'un ardından takımın başına geçecek isimle ilgili çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:45
  1. Osmanlıspor
  2. Bülent Uygun
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