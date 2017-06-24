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İmza atıldı! 4 yıllığına Galatasaray'da!

Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
İmza atıldı! 4 yıllığına Galatasaray'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Sevilla ve Valencia'nın da ısrarla istediği Belhanda ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Faslı oyuncuyu ikna eden Galatasaray yönetimi, Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3 milyon euro ödenecek. Belhanda'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3 YENİ TRANSFER 28 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA

Öte yandan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Gomis, Belhanda ve Maicon'un 28 Haziran'da İstanbul'a geleceği belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
  1. Galatasaray
  2. Younes Belhanda
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