İMSAD Başkanı: Dijital dönüşümle sektöre yön vereceğiz

İnşaat malzemesi sanayisinde fark oluşturmak ve sürdürülebilir bir kalkınma oluşturmak için dijital dönüşüm dalgasını yakalamak zorunda olduklarını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ‘Global rekabet ortamında değişime ayak uydurabilenler ayakta kalıp pastadan payını alıyor. Akıllı binaların, yeşil binaların, pasif evlerin akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, inşaat malzemesi sanayisinin, üretiminden lojistiğine tasarımından uygulamasına bu ekosistemin dışında kalması düşünülemez. İnşaat malzemeleri sanayicileri olarak dijital dönüşümle başlayan değişim dalgasını yakalayıp, sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.