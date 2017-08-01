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İmrahor canisinden kan donduran savunma!

Geçtiğimiz günlerde Ankara’daki İmrahor Vadisi’nde Yasin B.’yi öldürüp Züleyha B.’yi kaçıran zanlı Mustafa A'nın korkunç ifadesi ortaya çıktı.

01 Ağustos 2017 Salı 09:34
İmrahor canisinden kan donduran savunma!

Geçen hafta Ankara’daki İmrahor Vadisi’nde bir aracın içinde sohbet eden gençlerden Yasin B.’yi öldürüp kız arkadaşı Züleyha B.’yi kaçıran zanlı Mustafa A. ifadesinde “Yakalanmasaydım eşimi de öldürecektim” dedi. 26 Temmuz gecesi babasına ait araçla aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşı 27 yaşındaki Züleyha B. ile İmrahor Vadisi’ne giden 26 yaşındaki Yasin B., burada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Araçtan atlayarak kurtulan Züleyha B. cinayeti polise ihbar etti. Ankara Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, cinayetin ertesi günü aracın Altındağ’da olduğunu belirledi. Araçta 1 adet Magnum WOLF av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ile 2 adet cep telefonu bulundu. Polis, Züleyha B.’ye teşhis yaptırarak katilin 42 yaşındaki Mustafa A. olduğunu belirledi.

‘KORKTUM İNMEDİM’

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Züleyha B., “Arabada alkol alıp sohbet ediyorduk. Birden aracın arkasında bir sigara ateşi gördüm. Yasin’e ‘Hemen gidelim, biri bizi izliyor’ dedim. Yasin inerek bu kişiye arabadan uzaklaşmasını söyledi. Şahıs ise ‘Sizi gördüm içki içip sevişiyorsunuz. Aracın anahtarını ver bana’ dedi. Yasin de ‘Anahtarı attım hadi git bul’ dedi. Şahıs elindeki tüfekle Yasin’e ateş etti. Korktuğum için arabadan inmedim. Adam araca binip hızlıca Mamak’a doğru gitmeye başladı. Adama ‘Beni indir’ dedim. Ancak ‘Seninle az işim var, daha sonra evine bırakırım’ dedi. Durmayınca kendimi araçtan atarak polise gittim” diye konuştu.

‘İNTİHAR EDECEKTİM’

“Kasten adam yaralama, mala zarar verme, kötü muamele ve intihara sürükleme” suçlarından sabıka kaydı bulunduğu belirlenen Mustafa A. ise “Eşimi öldürmeye karar vermiştim. Olay günü İsmetpaşa’dan satın aldığım av tüfeğini denemek için birkaç bira alıp İmrahor Vadisi’ne gittim. Arabadan inen erkek şahıs bana ‘Git lan buradan, ne bakıyorsun’ dedi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Araçta bulunan ve tanımadığım bayan bana ‘Beni Çankaya’da evime bırak’ dedi. Bayan yolda araçtan kendini attı. Daha sonra kayınpederimin evinin önüne giderek eşimin dışarı çıkmasını bekledim. Onu öldürüp sonra da intihar edecektim. Eşim dışarı çıkmayınca abimin yanına gittim. Polis tarafından yakalanmasaydım eşimi de öldürecektim” dedi. Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 09:34
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