İmplant diş tedavisi nedir? Tedavisi nasıl uygulanır?

İmplant tedavisi sanıldığı kadar ağrılı bir işlem değil. Lokal anestezi altında yapıldığından hasta ağrı, acı hissetmiyor, üstelik bir diş ortalama 3-4 dakikada tamamlanıyor.

-İmplant nedir?

İmplant veya dental implant; çene kemikleri içerisine yerleştirilen ve kemiğin bu implant çevresinde iyileşerek kendisinden bir parça olarak kabul etmesi amaçlanan, titanyumdan imal edilmiş vida veya kök formunda yapılardır.

-İmplant tedavisi nasıl uygulanır?

İmplantlar; cerrahi bir prosedürle çene kemiğinde yapılması planlanan implant için uygun pozisyonda, çapta ve uzunlukta yuvalar açılarak yapılır. İmplant yerleştirilmesi cerrahi bir işlem olduğundan, kullanılan malzemelerin kalitesi, ortamın sterilizasyon ve hijyen şartlarının sağlaması en önemli kriterlerdendir. İmplant cerrahisi için lokal anestezi ile o bölgenin uyuşturulması yeterlidir.

- İmplant tedavisi ne kadar sürer?

İmplant tedavisi için bir hafta yeterlidir. Ayrıca kendinden eriyebilen dikiş sayesinde bir günde de tedavi yapılabilir ancak bu durumda geçici protez yapılamayacaktır. Tedavinizin ilk aşaması implant tedavisidir, ikinci aşamada ise 3-6 ay arasında implantın kemiğinize kaynaması beklenir ve sonrasında bir hafta süre içinde implant üstüne gelecek porselenler yapılır. İmplant cerrahi bir işlemdir. Lokal anestezi altında yapılır ve tek bir implantın yapım süresi yaklaşık 10-15 dakikadır. Bunu hastanın koltukta oturma süresi olarak değerlendirebiliriz. Bir implantın başlandıktan sonra bitimine kadar geçen süre sadece 3-4 dakikadır. Hasta bu süre içerisinde kesinlikle ağrı sızı hissetmez. O bölge tamamen uyuşuk haldedir. 2-3 saat içerisinde uyuşukluk geçer, bu süre içerisinde de hastamız 1- 2 gün kullanacağı ağrı kesiciyle bu süreci rahatlıkla atlatır ve sağlıklı bir implanta sahip olmuş olur.

- İmplant tedavisi zor bir tedavi mi?

Hastalar bazen implant tedavisinden çekinirler. İmplant sırasında canım acıyacak mı? İmplant yapıldıktan sonra ben bu süreci nasıl geçireceğim, ağrım olacak mı?' diye endişeleri olabiliyor. Bunlara çok net bir şekilde 'Hayır' diyebiliriz. Çünkü implant tedavisi, lokal anestezi altında uygulanıyor ve hastalarımız işlem sırasında ağrı hissetmiyor. Daha sonrasında ise çok hafif ağrı olabiliyor. Bu dönemde de hastalarımız mutlaka ağrı kesici ve antibiyotiklerini kullanıyorlar. Eğer ilaçlarını doğru kullanırlar ve hekimlerinin tavsiyelerine uyarlarsa, iyileşme sürecini de sorunsuz bit şekilde geçireceklerdir. Tabii ki ağızda cerrahi bir müdahale olduğu için biraz rahatsızlık hissedebilirler. Çok keyifli bir şekilde yiyeceklerini yemeye devam edemeyebilirler ama bu süreç en fazla 1-2 gün sürecektir. Sonrasında her şey normale dönecektir.

-İmplant tedavisi sonrasında bakım gerekir mi?

İmplant tedavisi de aslında kendi dişlerimiz gibi bakım ve doktor kontrolü gerektiren bir tedavi yöntemidir. İmplant yapıldıktan sonra eğer dişler düzgün fırçalanmıyorsa, çok fazla sigara içiliyorsa, diş hekimi kontrolüne uygun aralıklarla gidilmiyorsa; kendi dişlerimiz zarar gördüğü gibi implantlar da zarar görebilir. Ama iyi bakım yapılan yani iyi bakımdan kastımız dişlerimiz fırçalanıyorsa, ağız suyu kullanıyorsak, çok fazla sigara içmiyorsak veya hiç içmiyorsak, 6 ayda bir diş hekimine gidip gerekli bakımları yaptırıyorsak implantlarımızı ömür boyu kullanabiliriz.

- Her hastaya implant yapılabilir mi?

Genel sağlık durumu iyi, büyüme-gelişme çağını tamamlamış olan hastalarda kemik yapısı uygunluğu panaromik röntgen filmiyle değerlendirildikten sonra implant uygulanabilir. Şeker, tansiyon veya kalp gibi kronik rahatsızlıklarda hastalığınız kontrol altında ise implant uygulanabilir.



- İmplant uygulanacak bölgede kemik yetersizliği varsa ne yapılır?

İmplant uygulanacak bölgede bazen çeşitli nedenlerle uygun miktarda kemik bulunmayabilir. Bu durumda çene cerrahı tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında ilgili bölgede kemik oluşturma işlemleri (ogmentasyon, kemik grefti uygulaması, kemik tozu uygulaması, box tekniği ile ogmentasyon) yapılarak kemik hacmi istenilen boyutlara çıkarılabilir.

- Diş çekimi sonrası implant yapılabilir mi?

Çoğu durumda implant yapılacak bölgedeki kemik yapısı uygun ise diş çekiminden hemen sonra çok rahat implant yapılabilir. Genelde bu işlem sonrası bölgede kemik tozu ilavesi ile implant desteklenir.

- İmplantın markası önemli mi?

Günümüzde kullanımı artığından dolayı çok sayıda implant markası mevcut. İmplant firmasının çok uzun süredir piyasada olması birçok tecrübeyi beraberinde getirir. Firmalar bu tecrübeleri implantlarına yansıtarak implantların en iyi şekilde hizmet etmesini sağlar. Ayrıca implantların ara parçası olarak adlandırılan birçok farklı amaçlı parçalarında rahat bulunabilmesi o implant için bir avantajdır. İmplant markasının tedaviyi yapan hekimin güvendiği bildiği ve tecrübesinin olduğu kalite belgeli ürünler olması önemlidir. Birçok iyi özelliği bir arada bulunduran implanta, kaliteli implant diyebiliriz. Dolayısıyla biz de tercihimizi yaparken hastalarımız için bu iyi özelliklerden en fazlasını barındıran implantları tercih ediyoruz. Böyle olduğu zaman hem sonuçlar uzun ömürlü oluyor, hem de hastalarımız implantlarını rahatlıkla kullanabiliyorlar.

- İmplant tedavisi pahalı mı?

İmplant fiyatları; marka, model, imal edildiği ülke ve tedavinin uygulandığı ülkeye göre değişiklik gösterir. Örneğin İsviçre'deki bir implant tedavisi Türkiye'deki implant tedavisi ile aynı marka implant kullanılarak yapıldığı karşılaştırılırsa yaklaşık 10-20 kat daha pahalıya gelmektedir. Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda ise 5'te bir fiyatına aynı marka implant tedavisi uygulanabilir.