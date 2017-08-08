İmparator Gallienus’un Mektubu Side Müzesinde sergileniyor

Manavgat ilçesi Side Mahallesinde Antik Side Kentsel Tasarım Projesi kapsamında binasını yıkarak yeniden yaptırmak isteyen Haluk Şen isimli işletmecinin arsasında taş üzerine yazılmış bir mektup bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığındaki kazı ekibi tarafından ortaya çıkarılan ve taşa işlendiği belirlenen mektubun M.S. 266 ve 267 yılları arasında yazıldığı ve Roma İmparatoru Gallienus’a ait olduğu belirlendi. Side Müzesi’ne götürülen mektup, yapılan işlemlerin ardından Müze’nin açık sergi bölümünde sergilenmeye başlandı.

Kopyasının arsa sahibi Haluk Şen’e ait işletme girişinde sergilendiği mektupta, İmparator Gallienus’un Side halkını açlıktan korumak için ödemekle yükümlü oldukları tahıl vergisinin bir kısmından muaf tuttuğunu bildirmesinin yer aldığı, mektuba sevinen Sidelilerin mektubu taşın üzerine yazdırarak kent meydanında sergilediği bildirildi.