İmkansızlıklardan metropol kente uzanan eğitim başarısı

TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hayallerine kavuşan Sibel ve Gülcan Balkaya kardeşler, İstanbul’a gitmek için gün sayıyor. Zor şartlar altında büyük başarıya imza atan Balkaya kardeşler, ev işleri ve hayvan bakımı yaparak binlerce öğrenciyi geride bırakıp örnek oldular. Yaklaşık bin nüfuslu Gökyazı köyünde yaşayan kardeşler, eğitimlerine artık İstanbul’da devam edecekler.

Başarı öyküsü hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sibel ve Gülcan Balkaya kardeşler, hedeflerinin doktor ve bilim insanı olmak olduğunu söylediler. Köylerinin nüfusunun bine yakın olduğunu ifade eden TEOG birincisi Sibel Balkaya, “Ben TEOG’da Türkiye birincisi oldum, o yüzden çok mutluyum. Bu çalışmam sadece bu sene ile sınırlı değil, 8 yıldır evim ve okulum için elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi.

“Ev işlerini de yapıyorum okuluma da çalışıyorum”

Ev işlerinin yanı sıra okulunu da aksatmayarak çalıştığını ifade eden Sibel Balkaya, “Bu hayatımdan hiçbir zaman gocunmadım, bu yüzden çok mutluyum. Her şeye rağmen çalışamama değdi. Yine her zaman olduğu gibi çalıştım ve emeğimin karşılığını aldım. Bu yüzden çok mutluyum. Bu yaptıklarımdan dolayı daha zeki, daha imkanı olmayan öğrencilere örnek olduğumu düşünüyorum. Çünkü ev işleri olsun, başka şeyler olsun, bunlar hiçbir zaman başarıya engel olmuyor. İnsan istediği yerde her şeyi başarabiliyor. Birinci olunca Bahçeşehir okulları bizi çağırdılar. Kardeşim Gülcihan Balkaya’yı İstanbul Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesine, beni ise Fen Teknolojileri Lisesine aldılar. Buradan onlara da bizlere sahip çıktıkları için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Birinci olmak hayalimdi, ama İstanbul’dan çağrılacağıma hiç inanmazdım”

Sınava girmeden önce TEOG birincisi olmanın hayali olduğunu aktaran Balkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben sınava girmeden önce bana ‘birinci olacaksın, İstanbul’dan gelecekler haber yapacaklar, okula çağıracak’ deselerdi hiç inanmazdım. Çünkü bunlar hayalimdi, ama yine de yapamayacağımı düşünüyordum. Çalışıp sınava girdikten sonra sonucun ne olduğunu ben kendimde anladım. O yüzden sınavdan sonra bende onların olacağını anladım, çok mutluyum. Önceden deseler hiç inanmazdım, ama insan çalışınca, kendine güvenince daha sınava girmeden önce birinci olacağım içime doğmuştu. Çünkü çalışmıştım ve emeğimin karşılığını alacağımı biliyordum. Bu yüzden her şeyi biliyor gibiydim. Sınavdan sonra her şey tam net oldu ve hayallerim gerçek oldu. Hedefim gelecekte iyi bir doktor olmak. Bunun için de çalışacağım. Burada çalıştığımdan daha çok çalışacağım, Allah’ın izniyle doktor olacağım.”

“İmkanımız olmadığı için hayvanlara bakıyoruz”

116 soruya doğru yanıt vererek ablası Sibel Balkaya ile birlikte Bahçeşehir Okulları’na yerleşen Gülcan Balkaya ise burada pek imkanları olmadığı için fazla çalışamadıklarını söyledi. Ablası ile birlikte hayvanlara bakarak ailelerine destek olduklarını ifade eden Gülcan Balkaya, “İşçilik yapıyoruz, ev işleri yapıyoruz, bir de bunun yanında okula gidiyoruz. Bunları beraber yürütmek biraz zor ama biz başardık. Ben TEOG’da 4 yanlış yaptım, ablam da hiç yanlış yapmayarak TEOG birincisi oldu. Böylece Bahçeşehir Okulları bizi İstanbul’dan çağırdılar. Beni Anadolu lisesi bölümüne, ablamı ise fen bölümüne kaydettiler ve bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Burada imkanlarımız olmasa dahi hocalarımız ve okul müdürümüz bize destek oldular, hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Hedefim bilim insanı olmak” diye konuştu.

“İnşallah ülkemize hayırlı evlatlar olurlar”

İki çocuğunun gösterdiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren baba Nimet Balkaya da, “Çok gururluyum. Çocuklarım hem okuyorlar hem ev işleri yapıyorlar. Çocuklarım bu başarıları zor şartlar altında yakaladılar. Bizimle birlikte köy halkı da çok mutlu oldu. Geleceği olan bir yere yerleştiler, gelecekleri güzel olacak çocuklarımın. Tüm milletimize hayırlı birer evlat olacaklar inşallah. Onların başarılı olduklarını keşfetmiştim ve inanıyordum. İnşallah hayal ettikleri yerde duracaklar” şeklinde konuştu.