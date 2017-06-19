İmha edilen teröristin üzerinden çıkan silah şoke etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Yeşilova Bahar deresinde çıkan çatışmada PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist ile birlikte Rus yapımı AT-4 tanksavar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de bildirildi.

ÇATIŞMADA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları aralıksız sürerken, Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Yeşilova Köyü Bahar Deresi bölgesinde bir PKK'lı tetörist çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

ÜZERİNDEN AT-4 TANKSAVAR SİLAHI ÇIKTI

Teröristle birlikte 1 Kalaşnikof bu silaha ait 5 dolu şarjör, 3 el bombası, AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7, 4 adet RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte Hakkari'de 1 Ocak 2017 tarihinden bu güne kadar 232, 4 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 798 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.