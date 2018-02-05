IMF'ye yalvarmaya başladı

Devlet kurma hayaliyle bağımsızlık referandumu yapan Mesut Barzani, kontrolünde tutttuğu bölgeleri de Bağdat yönetimine teslim etmek zorunda kalmıştı.

SON ÇARESİ...

Bu süreçte her alanda eli zayıflayan Barzani, çabaları sonucu IMF'den beklediği destek açıklamalarını buldu.

IMF, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin 2018 yılı bütçesini oluştururken Barzani yönetimine ayıracağı payı yüzde 17'den yüzde 12,67'ye düşürmesine karşı çıktı.

IMF TEHDİT ETTİ

Irak'ın bütçesine yön vererek Barzani'nin elini rahatlatmaya çalışan IMF, bu isteğinin yerine getirilmemesi durumunda Irak'a yapılacak ödemelerin de durdurulacağını açıkladı.

IMF Orta Doğu ve Asya Bölümü Sorumlu Yardımcısı Christian Cos, Irak'a açılan 5,3 milyar doların 2,1 milyar dolarının verildiğini aksi durumda ödeme yapılmayacağını söyledi.