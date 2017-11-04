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İMF'ye en borçlu ülkeler listesi açıklandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 63 trilyon dolarlık borcun %58,5'ini ABD, Çin ve Japonya oluşturuyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:18
İMF'ye en borçlu ülkeler listesi açıklandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, dünyadaki hükümetlerin toplam borcu 63 trilyon dolara denk geliyor. ABD, Çin ve Japonya'nın toplam borcu, küresel hükümet borçların yüzde 58,5'ini oluşturuyor.

ZİRVEDE ABD VAR

ABD, 19,94 trilyon dolarla "küresel hükümet borçları ligi"nin zirvesinde yer alıyor. ABD hükümetinin borçları, küresel hükümet borçlarının yaklaşık yüzde 32'sine karşılık geliyor.
ABD hükümeti borçlarının büyük miktarı eyalet yönetimleri, bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları ve Fed'e olan borçlar oluşuyor. ABD'nin yıllık geliri 18,5 trilyon doları bulurken, söz konusu borcun milli gelire oranı yüzde 107 olarak hesaplanıyor.

En borçlu ülkeler listesi

2. SIRADA JAPONYA

11 trilyon dolarla ikinci sırada yer alan Japonya'nın borcunun, küresel borçlara oranı yüzde 18,8 seviyesinde bulunuyor.

Çin hükümetinin toplam borcu 5 trilyon doları buluyor ve bu rakam, küresel hükümet borçlarının yüzde 8'ine denk geliyor. Çin ve Japonya'nın borcunun çoğunluğu yerel para biriminden ve kendi vatandaşlarına olan borçlardan oluşuyor.

MİLLİ ORANA GÖRE BORÇLAR

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 2 trilyon 454 milyon dolarla İtalya, 2 trilyon 375 milyon dolarla Fransa yer alıyor. İtalya'nın borçları küresel hükümet borçlarının yüzde 3,9'una, Fransa'nın borçları da yüzde 3,8'e denk geliyor. Öte yandan, milli gelir oranına göre en fazla borçlu ülke ise yaklaşık yüzde 240 ile Japonya olurken, bu ülkeyi yüzde 181,6 ile Yunanistan, yüzde 148,7 ile Lübnan, yüzde 132,6 ile İtalya ve yüzde 130,3 ile Portekiz takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN BORCU

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Türkiye'nin merkezi yönetim borcu, eylül sonu itibarıyla yaklaşık 230 milyar dolarla küresel borçların yüzde 0,4'ine karşılık geliyor. Söz konusu borcun, milli gelire oranı ise yüzde 30'un altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 20:18
  1. İMF
  2. Uluslararası Para Fonu
  3. ABD
  4. JAPONYA
  5. Yunanistan
  6. Lübnan
  7. İtalya
  8. Portekiz
  • nefernefer19 dk önce
    imf borç yok merkezi borç
  • alp erenalp eren22 dk önce
    Hanı imf ya borcumuz yoktu....???
  • ertyuertyu24 dk önce
    O rakamlar eski. Sanırım 1 yada 1,5 ay öncesinin verileri. ABD'nin kamu borcu şunanda 20 trilyon 457 milyar dolar. 1,5 ay içersinde 500 milyar daha borçlandılar. Borçları da hızla artıyor. Duvara toslayacaklar, az kaldı.
  • İlkerİlker24 dk önce
    Hani imf ile ilişkimizi kesmiştik 230 milyar dolar az paramı
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