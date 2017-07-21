Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

IMF'den Yunanistan'a kredi onayı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi programı kapsamında 1,6 milyar avroluk krediyi onayladığını açıkladı.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:19
IMF'den Yunanistan'a kredi onayı

IMF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından Yunanistan için 1,6 milyar avroluk ihtiyati kredinin program bitimine kadar taahhüt edildiği bildirildi.

  • Yunanistan'ın borcunu hafifletmeye ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılan açıklamada, kredinin şartlı olarak onaylandığı ve ülkenin Avrupalı kreditörlerinden borç sürdürülebilirliğine ilişkin teminat alınması halinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, "Makamların ekonomik uyum programını destekleyen taahhüt prensipte, yani fonun Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğine ilişkin Avrupalı ortaklarından kesin ve güvenilir teminat aldıktan sonra ve Yunanistan ekonomik programının yolunda gitmesi şartıyla, onaylanmıştır" ifadelerine yer verildi.

IMF Direktörü Christine Lagarde da programın başarıyla uygulanması halinde bile borç sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını ve Avrupalı kreditörlerin Yunanistan'ın borcunu hafifletmesi gerektiğini ifade etti.

  1. IMF, 2015 yılında imzalanan Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi programına ülkenin borcunun sürdürülebilir olmadığı ve bütçe disiplini hedeflerinin çok yüksek olduğu endişeleri dolayısıyla katılmayı reddetmişti.

IMF ve başta Almanya olmak üzere Yunanistan'ın Avrupalı kreditörleri arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla son kredi dilimine ilişkin uzlaşma sağlanamamıştı.

Yunanistan'ın bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 310 milyar avro kamu borcu bulunuyor. Milli gelirinin yüzde 176'sına ulaşan borç yükü Avro bölgesinin en yükseği konumunda.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:19
  1. Avrupa
  2. Almanya
  3. Yunanistan
  4. Christine Lagarde
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk bakandan skandal sözler! Türkiye'ye tatile...
    1. Türk bakandan skandal sözler!..
    2. Depremde ölen Türk vatandaşının ismi..
    3. Yaptıkları hileleri ile gündemden..
    4. "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça..
    5. Köylüler ezan sesine hasret kaldılar!
    6. Kato'da şiddetli çatışma çıktı!
    7. Türkiye'ye İran mı saldırdı? Açıklama..
    8. Türkiye ve Katar İsrail'i neden..
    9. 15 dakikada 2 ev soydular!
    10. Taraftar kan ağlarken Ayhan Akman'ın..
    11. Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna..
    12. 32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl..
    13. İsrail'den flaş iddia: Gizlice..
    14. 1.Lig ekibinden Nihat Kahveci bombası
    15. Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu..
    16. Darbeci terörist mahkemeye..
    17. Darbeci hain getirilirken bunu yaptı!..
    18. Süper golcü Fenerbahçe'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Körfez'..
    20. 5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki