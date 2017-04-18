IMF'den Türkiye yorumu! 2018 yılında...

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Nisan 2017 sayısını "Küresel ekonomi ivme mi kazanıyor?" başlığıyla yayımladı.

Dünya ekonomisinin sanayi ve ticaretteki konjektürel toparlanmanın yanı sıra iyimser finansal piyasalar sayesinde ivme kazanabileceğine işaret edilen raporda, bu yıla yönelik küresel büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. IMF ekonomistleri, 2018 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.

TÜRKİYE TAHMİNİ

Raporda, Türkiye'de büyümenin 2016'nın üçüncü çeyreğinde sert düştükten sonra toparlanacağı belirtilen raporda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği tahmininde bulundu.

IMF, Türkiye’nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini, şubat ayında yayınlanan 4. Madde Konsültasyon Raporu'nda sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 3,3 olarak açıklamıştı.

Raporda, geçen sene yüzde 10,8’e çıkan işsizlik oranının 2017’de yüzde 11,5’e çıktıktan sonra 2018’de yüzde 11’e gerileyeceği tahmin edildi. Son olarak, IMF, 2016’da GSYH’nin yüzde 3,8'ine gerileyen cari açık oranının bu yıl yüzde 4,7 ve gelecek yıl yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.