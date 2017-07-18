IMF'den Sisi'ye 1,25 milyar dolar daha
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin ikinci dilimini serbest bıraktığı bildirildi.18 Temmuz 2017 Salı 18:55
Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır hükümeti 1,25 milyar dolarlık kredi dilimini bugün IMF'den teslim aldı.
Söz konusu krediyle Mısır Merkez Bankası'ndaki döviz rezervinde ciddi artış sağlandığı belirtildi.
Mısır hükümeti, yeni ekonomik programın desteklenmesi amacıyla 3 yıl içinde 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda geçen yıl IMF ile anlaşmaya varmıştı.
IMF, kredinin ilk bölümü olan 2,75 milyar doları Kasım 2016’da Mısır hükümetine teslim etmişti.