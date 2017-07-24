IMF açıkladı... Türkiye düşmanları şoke oldu...

IMF'nin raporunda Türkiye'ye ilişkin tek değerlendirmeye ise "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verildi.

Söz konusu ülke grubundaki büyümenin, Türkiye’ye ilişkin pozitif beklentilere paralel olarak hızlanacağı belirtilen raporda, "Türkiye'nin ihracatı 2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü toparlandı." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca Türk mallarına yönelik dış talebin Avro Bölgesi ülkelerine yönelik olumlu beklentilerle artabileceğine işaret edildi.

Buna karşın, sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı büyüme beklentileri tablosunda Türkiye'ye yer vermeyen IMF, nisanda yayınladığı bir önceki raporda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği öngörüsünde bulunmuştu.