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IMF, ABD'nin büyüme beklentilerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD Başkanı Donald Trump'ın taahhüt ettiği vergi reformuna ilişkin detayların hala netleşmediği gerekçesiyle bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e çekti.

27 Haziran 2017 Salı 19:33
IMF, ABD'nin büyüme beklentilerini düşürdü

IMF, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri içeren 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.

Siyasi belirsizliklerin Amerikan ekonomisine görünümünü olumsuz etkilediği vurgulanan raporda, ülkenin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e düşürüldü. Kuruluş, ayrıca ABD'nin 2018 yılına dair büyüme tahminini yüzde 2,5’ten yüzde 2,1’e indirdi.

Raporda, ABD Başkanı Trump’ın büyümeyi hızlandırmak amacıyla taahhüt ettiği vergi reformuna ilişkin detayların hala netleşmediğine dikkat çekilirken IMF’nin bu nedenle büyüme projeksiyonlarını mali politikalarda değişiklik olmayacağı senaryosuna uygun revize ettiği bildirildi.

Öte yandan, Trump yönetiminin son yıllarda yüzde 2 civarında seyreden büyümeyi en az yüzde 3’e çıkarma vaadinin gerçekçi olmadığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Politika değişimlerinin daha sürdürülebilir ve hızlı büyümeye ulaşılmasında başarılı olması için potansiyel büyüme kapasitesini yükseltmesi gerekiyor. Buna karşın, uluslararası deneyimler ve ABD tarihi, büyümenin yönetim tarafından tahmin edildiği gibi yüzde 1 artmasının muhtemel olmadığına işaret ediyor."

Raporda, ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı belirtildi. Bankanın kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmesinin uygun olduğu, atılacak adımların piyasalara açıkça iletilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 19:33
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