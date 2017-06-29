IMF ABD için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu IMF, Amerika’nın 2017 ve 2018 büyüme tahminini yüzde 2,1’e düşürdü. IMF, Trump yönetiminin vergi kesintisi ve bütçe planlarının büyümeyi güçlendirmesini beklemiyor.

Amerika’nın ekonomi politikalarını gözden geçiren IMF, Trump yönetiminin yıllık yüzde 3’lük sürdürülebilir büyüme çabasının sonuç vermeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamada nedenlerden biri olarak, işgücü piyasasının tam istihdam kapasitesine neredeyse ulaşmış olması gösterildi.

IMF Nisan ayında, vergi kesintileri ve yeni federal bütçe beklentilerine bağlı olarak, Amerika’nın büyüme tahminini 2017 için yüzde 2,3, 2018 için yüzde 2,5 şeklinde açıklamıştı. Ancak Amerika yönetiminin ekonomik planlarının ayrıntılarını hala açıklamaması nedeniyle, IMF, Amerika’nın ekonomik teşvik planlarını, tahmin unsurları içerisinden çıkardı.

IMF, Trump yönetiminin son bütçe planlarının, harcama kesintilerini orantısız bir şekilde düşük ve orta gelirlilerin üzerine yıktığına, bunun da Amerikalılar’ın güvenliği ve refahını öngören bütçe hedefine ters düşeceğine dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu, Amerika’ya, devlet gelirlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya olan oranını azaltacak bir vergi politikası izlenilmesi, sosyal güvenlik ağını güçlendirecek daha dengeli kesintiler yapılması ve sağlık harcamalarının artmasını önleme çabalarında bulunulması gibi konularda tavsiyelerde de bulundu.