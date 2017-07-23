Imbula'yı Galatasaray'ın elinden alıyorlar

Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Imbula, Fransız devi Monaco'ya transfer olmak üzere.

İngiliz ve Fransız medyasına yansıyan haberlere göre Bakayako'yu Chelsea'ye satan Monaco'nun Imbula'nın transferi için Stoke City ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Galatasaray'ın kiralık olarak istediği futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen Fransız ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedeli gözden çıkardığı aktarıldı.

Bilindiği üzere Imbula'nın menajeri öncekİ günlerde İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray'la temaslarda bulunmuştu. Kulübü Stoke City'nin Türkiye'ye kiralamaya sıcak bakmadığı futbolcunun Fransa'ya transferinin "Çok yakın" olduğu ifade ediliyor.