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Imbula'yı Galatasaray'ın elinden alıyorlar

Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı ve kulübünü ikna etmeye çalıştığı Imbula'ya Fransız devi Monaco talip oldu. Stoke City'nin Fransız futbolcuyu satmak istediği ve Monaco'dan gelecek teklifi kabul etmeye hazırlandığı belirtildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:09
Imbula'yı Galatasaray'ın elinden alıyorlar

Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Imbula, Fransız devi Monaco'ya transfer olmak üzere.

İngiliz ve Fransız medyasına yansıyan haberlere göre Bakayako'yu Chelsea'ye satan Monaco'nun Imbula'nın transferi için Stoke City ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Galatasaray'ın kiralık olarak istediği futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen Fransız ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedeli gözden çıkardığı aktarıldı.

Bilindiği üzere Imbula'nın menajeri öncekİ günlerde İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray'la temaslarda bulunmuştu. Kulübü Stoke City'nin Türkiye'ye kiralamaya sıcak bakmadığı futbolcunun Fransa'ya transferinin "Çok yakın" olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Stoke City ile 15 maça çıkan Imbula, 2 sarı kart gördü.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:09
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Chelsea
  4. Stoke City
  5. Türkiye
  6. Fransa
  7. Galata
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