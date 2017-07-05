İmar yönetmeliği kafa karıştırıyor

İnşaat sektörünün anayasası olarak kabul edilen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişti. Yeni yönetmelikte yer alan birçok madde ise tartışmalara neden oldu. İnşaat ruhsatının müktesep hak olmaktan çıkarıldığını belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, KONUTDER Başkanı Altan Elmas ve İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, sırf bu maddenin bile tek başına konut sahibine ciddi zarar vereceğini söyledi. Düzenlemenin İmar Kanunu’na tamamen aykırı olarak ele alındığını belirten dernek başkanları, “Sektör ve vatandaş en temel dayanağını kaybetti. Mevzuata uygun olarak alınan inşaat ruhsatı ile yapılan projeler bile imar planı iptalleri ile riske girebilir. Bu da hem yatırımcı hem tüketici hem de ülke ekonomisinin zarar görmesine sebep olur”dedi.

Saha tecrübesi yönetmeliğe yansımadı

Yönetmelikle yapı inşa ve mimarlık mesleğinin önemli ölçüde sorunlar yaşayacağı da dile getirildi. Konunun artılarını ve eksilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettiklerini hatırlatan başkanlar, buna rağmen sektörün saha tecrübesinin yönetmeliğe yansıtılmadığını söyledi.

Matematikle ölçülmez kaos oluşturur

Yönetmelikte yer alan emsal harici tüm alanların toplamının parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşamayacağı maddesi de tartışmaya açık bir madde olarak ele alındı. Altan Elmas, yönetmeliğin bu hali ile uygulamaya girerse kaos oluşturacağını söyledi. Elmas, “Bu ölçümü her mimar farklı yapacak. Bu durumda da yüzde 30, üst sınır değil itilaf sınırı olacak. Burada uzlaşma sağlanmazsa yapı izni alınmayacak ve yine vatandaş mağdur olacak” dedi. Dernek başkanları 1 Haziran 2013 tarihli yönetmeliğe de vurgu yaptı. Açıklamada, “Yönetmelik, 4 yıl önce vizyoner bir anlayışla ve tüm sektörün görüşleri ile harmanlanarak hazırlanmıştı. Yayınlandığı günden itibaren ise bürokratik bir anlayış yönetmeliği değiştirmeye ve daraltmaya çalıştı" değerlendirmesi yapıldı.

Düzeleceğini ümit ediyoruz

Yönetmeliğe 3 aylık bir geçiş süreci kondu. Dernek başkanları Nazmi Durbakyım, Altan Elmas ve Feyzullah Yetkin, bu sürede, gayrimenkul sektöründe ve ülke ekonomisinde derin yaralar açılmadan, yönetmeliğin kısıtlayıcı maddelerinin, çelişkili ve olumsuz yönlerinin düzeltileceği yönündeki ümitlerini muhafaza ettiklerini söyledi.

İşte vatandaşı ilgilendirenler

*Önceden 3 bin metrekare olan sosyal tesis alanlarının daire sayısı ve proje büyüklüğü gözetilmeden maksimum 500 metrekareye indirilmesi.

*Mescitlerin, kreş ve çocuk oyun alanlarının toplam 750 metrekareden konutlar için 100, konut dışı kullanımlar için 200 metrekareye düşürülmesi.

*Otopark yapımının teşvik edilmesi gerekirken, otopark alanlarının en az otopark alanının 2 katını geçmeyecek şekilde sınırlandırılması,

*Asansör, bina giriş holü ve kat holünün asgari alanlar ile sınırlandırılması,

*Bodrum katlarda yer alan ortak sığınakların asgari olması gereken alandan 1 metrekare dahi büyük yapılamaması.

*Ortak alan depolarının kaldırılması

*Yangın yönetmeliği gereği yapılması zorunlu olan mahallerin sadece yangın merpen evi ile sınırlı tutulması.

*Daha önce sınırlandırma bulunmayan ve peyzaja zenginlik katan pergola, kameriye, açık yüzme havuzu ve süs havuzlarının bahçe alanının yüzde 10’u ile kısıtlanması