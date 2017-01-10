İmar rantına Belediyeler Yasası ile çözüm…

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA -

AVRASYA VE ORTADOĞU’NUN KİLİDİ TÜRKİYE

“Asya ve Ortadoğu’nun güvenlik kilidi Türkiye’dir” diyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, “Rusya’nın hakim olduğu topraklar, Ortadoğu, Türkiye, Hazar, Orta Asya ve Sibirya’dan oluşan Avrasya coğrafyası Batılıların hakim olmak istediği bir coğrafyadır. Dünyanın neredeyse bütün enerji kaynaklarının bu coğrafyada bulunuyor olması Batılıların iştahını kabartıyor” dedi.

ORTADOĞU VE AVRASYA’YA HAKİM OLAN GÜÇ, DÜNYAYA HAKİM OLUR

Avrasya ve Ortadoğu’ya hakim olmanın kolay olmadığına dikkat çeken Dr. Adıbelli, “Türkiye’ye kim hakim olursa Ortadoğu’ya hakim olur. Ortadoğu’ya kim hakim olursa Avrasya’ya hakim olur. Avrasya’ya hakim olan güç ise dünyaya hakim olur. Osmanlı ve İngilizler, Ortadoğu’dan çekilmelerinin ardından dünya hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. Dünyaya hakim olmak isteyen güçler, PKK, DAEŞ, FETÖ gibi haçlıların taşeronları üzerinden Türkiye’yi kontrol altına almak istiyorlar” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜKLERİN KİLİT ÜLKESİ DE TÜRKİYE

Arap Baharı ile beraber halkların istediği özgürlüklerin bir anlamda Türkiye’de olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uysal da, “Türkiye’nin bağımsız ve model ülke olmasından Batılılar rahatsız. Dik duran ve bölgenin lider konumunda olan bir Türkiye, Ortadoğu’ya ve mazlum halklara moral aşılıyor. Sömürge mantığını sürdüren Batı, Türkiye’ye, ‘ya bize teslim olacaksın ya da teröre teslim olacaksın’ mesajı veriyor. Türkiye bu bakımdan Ortadoğu’da özgürlüklerin de kilidi konumundadır” şeklinde konuştu.