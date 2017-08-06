İmanlı nesilden terörist çıkmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nca İstanbul Müftülüğü’nün ev sahipliğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 220 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilen yaz etkinliğinin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan’ın konuşması öncesinde katılımcılara, Mısır’da şehit edilen Esma Biltaci’ye babasının cezaevinden gönderdiği mektubun okunduğu video izletildi. Bu videoya değinerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı, Allah’ın herkese o makamı lütfetmesi temennisinde bulundu. O makamların herkesi çok daha farklı ufuklara taşıyacağını dile getiren Erdoğan, “Aramızda inşallah Esma Biltaci’leri görüyorum, Mus’ab bin Umeyr, bunları görüyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum” dedi.

YENİ NESİLDEN ÇOK ÜMİTLİYİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız.”

İMAM HATİPLERİ ÇEKEMİYORLAR

Yeni nesil üzerinde oynanan oyunlara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde zihinleri bilgiyle gönülleri imanla dolu nesiller yetişmesi, birilerinin hep korkulu rüyası olmuştur. Bir dönem zirveye çıkan imam hatip okulu alerjisinin gerisindeki sebep de budur. Evlatlarımızın geleceğe yönelik Türkiye’mizin birer köşe taşı olduğuna ve olacağına inanıyorum. İnşallah sizler özellikle Güneydoğu’da, Doğu’da döndürülmek istenen o kirli çarkları, şu anda tersine çeviriyorsunuz, tersine çevireceksiniz” şeklinde konuştu.

YASİN’İ KATLEDEN SİZE NE VEREBİLİR!

Bölücü terör örgütü PKK’nın çocuklara ve gençlere vaad edebileceği hiçbir gelecek olmadığını belirten Erdoğan, şunları ifade etti: “Yasin’imizi nasıl şehit ettiler biliyorsunuz. Bunlar alçak, bunlarda insana saygı yok, bunlar haysiyetsiz. Bunların insana saygıyı bir kenara koyun, bunlarda merhamet, bu tür duygu yok. Tam tersine terör örgütü hayallerimizi çalarak, hayatlarımızı karartarak en büyük kötülüğü yavrularımıza yaptı. Örgütün eylemlerinde öncelikle okulları, yurtları, öğretmenleri hedef almasının sebebi budur. Örgütün amacının, bölgedeki çocuklarımızı hem okuldan hem camiden kopartarak kendi sapkın ideolojilerinin kulu, kölesi, robotu yapmak olduğu açıktır. Niye? Çünkü biliyorlar ki camiden, mescidden, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz.”

1915’İ 15 TEMMUZ’DA YENİDEN YAŞADIK

FETÖ’nün darbe girişiminde ezanına ve bayrağına el uzatanların başını ezeceğini tüm dünyaya ilan eden bir ecdadın mirasını devralacak nesle yakışan duruşun buradaki öğrencilerin duruşu olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: “O gece F16’lar milletin üzerinden uçtu. Ama 15 Temmuz gecesi benim milletim kaçmadı. Tam aksine üzerine üzerine gitti. 250 şehit verdik. 18 Mart 1915’i yaşamadınız, okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı. Sizler anneler olarak, diğer gençlerimiz babalar olarak evlatlarımızı inşallah bu şuurla yetiştireceğinize inanıyorum. Bu yaz kampı bu noktada çok önemli. Rabbim yar, yardımcınız olsun.”

MISIRLI Esmaşiiri ağlattı

Zeytinburnu’nda düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında duygusal anlar yaşandı. Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Muhammed El Biltaci’nin darbede şehit edilen 17 yaşındaki kızı Esma için yazdığı mektubun seslendirildiği videonun gösterimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.